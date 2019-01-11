蘇澳冷泉天下奇泉　「史上最帥型男鎮長」裸身入浴代言

▲▼針對日前「冷泉加熱變溫泉」一說引發熱議之事，宜蘭蘇澳鎮長李明哲（入浴者）11日特別提出說明蘇澳冷泉為舉世獨二、全國唯一的碳酸氫鈣泉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳鎮長李明哲11日，針對近來有關高雄市政府觀光局潘恆旭局長談及蘇澳鎮某飯店「冷泉加熱變溫泉」一說引發熱議，不僅損及蘇澳冷泉美譽，也嚴重誤導民眾，造成外來觀光客的誤解，網路上議論紛紛，對此說法莫衷一是，特別提出說明蘇澳冷泉為舉世獨二、全國唯一的碳酸氫鈣泉。

李明哲說：「蘇澳冷泉為舉世獨二、全國唯一的碳酸氫鈣泉，與義大利西西里島冷泉齊名，但西西里的鹽度高、色澤黑黃。蘇澳冷泉終年維持攝氏22度恆溫，冬暖夏涼，可泡浴又可飲用，具珍稀性且運用範圍更為廣泛。

蘇澳冷泉更是有別於高雄柴山龍巖冽泉及國內其他冷（湧）泉，蘇澳地區為唯一之冷泉。泉水富含大量二氧化碳，氣泡從池底卵石床上冒出，身浸其中皮膚便布滿水泡，是相當特殊的感官體驗，浸泡初期雖覺全身冷冽，但過數分鐘後遍體發熱，倍感舒暢。

蘇澳冷泉經多年研究證實，冷泉對身體病痛具有相當療效，李明哲誠摯邀請全國朋友前往蘇澳冷泉個人湯屋及阿里史冷泉體驗曠世奇泉。

另，蘇澳冷泉是蘇澳鎮擁有得天獨厚的天然瑰寶，其形成源於宜蘭豐沛雨量滲入石灰岩層地形分解為二氧化碳再因加壓融入水中，含氣體的冷泉浮力大於一般地下水，故容易上升至地面形成冷泉。

蘇澳鎮公所表示，蘇澳冷泉公園自2015年改建至今，屢因變更設計延宕工期迄未竟工，對蘇澳觀光造成莫大的傷害與衝擊，肇致造訪遊客銳減。新任鎮長李明哲針對冷泉重建案極為重視，除多次召開會議要求承商依約竣工，特組成工程督導小組，進行工進檢討及跟催，務期2019年夏天蘇澳冷泉榮景再現、遊客盡情享受清冽冷泉。