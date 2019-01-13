歷史老師「旗鼓鹽一日遊」攻略！　激推4間老饕美食...在地人認證：超專業

▲示意圖，與本文無關。（圖／滿分的旅遊札記提供）

網搜小組／綜合報導

「如果你第一次來高雄，不要錯過旗鼓鹽。」補教界歷史名師呂捷昨晚長文寫下高雄旅遊攻略，幫網友們規劃一日遊景點，更透露4間私房美食愛店，精彩緊湊的行程廣受好評，許多當地人更大讚，「史上最接地氣觀光局長」、「希望市長請老師當高雄代言人」。

呂捷針對旗津、鼓山、鹽埕規劃一系列行程，表示靠著渡輪穿梭其間，能讓你一次玩三個點。第一站先來到鄰近高雄港的「舊崛江」，他介紹說，「在民國五、六、七零年代，台灣的經濟還在起步，高端的消費能力不足，再加上政府對貿易的管控，很多奢侈品被課以高關稅，所以當時要拿到舶來品是不容易的，但老子有錢又假掰，就是一定要用外國貨怎麼辦？這個時候你就可以來舊崛江走走。」

雖然現在出國方便，各式各樣的精品也隨處可見，不過舊崛江仍有它的魅力在，值得你去走走。呂捷提到，「裡面很多稀奇古怪的東西，諸如藝術品、藥品、個性商品，和一些有品味的玩意兒，這裡不大，大概停留半個小時即可，讓你感受一下上個世代的時髦。」

▲高雄駁二藝術特區。（圖／記者陳涵茵攝）

離開舊崛江，步行不到10分鐘，就能抵達「駁二藝術特區」，「那裡不定期有很多展覽，不同時間來都有不一樣的主題，值得一提的是，在它周邊還有幾個地方可以去，像是鐵道公園、香蕉碼頭、棧貳庫等。」

玩完一圈後，就要登上「旗鼓輪」到旗津吃午餐了！呂捷也貼心提醒，「第一次來的朋友，千萬不要以為可以點一杯果汁或調酒，悠閒地躺在甲板上，然後漫遊高雄港！你坐的是交通船不是郵輪，我們只是收你幾10塊而已，而且打個哈欠就到旗津了~所以要自拍的要快。」

▲棧貳庫不論白天還是夜晚都超美。（圖／網友Ming wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

走出渡船頭，大概步行3分鐘，就可以看到旗津的天后宮，「廟不大，但是國家古蹟喔，有3百多年的歷史了，廟的外面有七星橋和許願池，而且許願池的設計也很特別。」基本上，渡船頭出來的那條街，就是旗津最熱鬧的地方，「你可以吃烤魷魚、燒酒螺和炸熱狗，要吃海鮮的話價格還算親民，不過如果看到註明時價的話，一定要問清楚。」

飽餐一頓後，他建議，可以到沙灘走走（暑假期間會有沙雕展），也可以以租一台電動車到處逛逛，往南走有個風車公園，還有一個勞動女性紀念公園（俗稱二十五淑女墓），「不過...那邊有很多鄉野傳奇，不要亂講話！」

▲西子灣夕陽。（圖／IG@chongwei___0610提供，請勿任意翻攝以免侵權）

到這邊旗津的行程也告一段落了，接著就是坐渡輪回鼓山，「出鼓山渡船頭，三五好友去吃冰是個好選擇，如果吃太多冰不會頭痛，而且對自己的食量很有自信的話，可以點一盆冰來試試，完食後再慢慢散步到西子灣，那邊有十八王公廟和大英打狗領事館，你可以爬爬樓梯當登山。」

呂捷笑說，「雖然我在上課的時候，跟學生講過那不是領事館，那應該是英國東印度公司的辦事處或是英國商人的行館，不過在上面喝杯咖啡、點個餐，眺望高雄市、看看要入港的輪船，是很棒的享受。」

▲美酒配夜景。（圖／記者陳涵茵攝）

當然，千萬別急著走，他直呼「西子灣的夕陽真的很美，一輪火紅的夕陽，四周點綴著晚霞，慢慢的沉入台灣海峽，這個時候是示愛、表白、求婚的最好時機！」結束後，也可以到壽山的忠烈祠看星星點燈，旁邊還有LOVE觀景台能拍照。

說到晚餐，呂捷透露4間私房餐廳，分別是老王壽司、哈瑪星汕頭麵、綠洲西餐廳、港園牛肉麵，「記住到港園要點牛肉拌麵，而綠洲西餐廳不是每天開，印象中現在好像只開五、六、日。」享用完美食，他建議可以回飯店休息一下，晚上再到愛河坐個愛之船，及旁邊五福路酒吧喝個兩杯。

▲無論晝夜，觀景台都能欣賞到不同的無敵風景。（圖／網友cecilyyy8572 & markuspeng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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