影／吃2口麵喉嚨劇痛！6歲女童誤吞「1片蛋殼」　大動脈差點被刺穿

大陸中心／綜合報導

遼寧瀋陽一位6歲女童在家吃雞蛋麵時，不小心吞進「一塊蛋殼」結果就這樣劃傷食道，卡在大動脈上方，只要用力移動，可能就會刺穿；好在醫師們小心地掐碎蛋殼，取出碎片解除危機。女孩的爸爸何先生說，要是蛋殼真的刺穿大動脈，後果不堪設想。

▲何小妹吃進一小塊蛋殼，沒想到差點刺破大動脈。（圖／梨視頻，下同）

▲蛋殼「立著」卡在食道中。

根據《梨視頻》報導，幫何小妹看診的瀋陽市第四人民醫院、耳鼻咽喉科主任徐振明表示，「沒想到這個蛋殼這麼硬」，當孩子入院檢查時，透過檢查發現，蛋殼是先劃傷食道入口，並「立」在食道中間，兩側尖銳「殼邊」就這樣插在食道黏膜，且蛋殼不斷往大動脈深入，只要突破黏膜，就有可能刺穿動脈。

▼耳鼻咽喉科主任徐振明。



當下醫師們不敢大意，由於不能「用力取出」，只好把蛋殼用鉗子碎成4塊取出，目前何小妹已脫離危險，沒有發燒，疼痛感也減輕許多。

▲何爸爸。

原來，是何小妹的媽媽做了這碗雞蛋麵，不小心在打蛋時，把蛋殼也一起煮了。孩子才吃沒幾口，就感覺到喉嚨一陣劇痛，摀著脖子向父母求救。何爸爸說，「那玩意可鋒利了！關鍵是離動脈進啊！」如果插破大動脈的話，「我覺得後果不堪設想」。

▼醫師們救治情況。