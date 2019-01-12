「鬧蛋荒」價格創20年新高　農藝女孩一文解讀：先別急著搶！

▲農藝女孩告訴你別急著搶雞蛋。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

近日台灣各地傳出蛋荒，價格從一斤成本價漲到38元，零售價則飆到45元，創下自1998年1月有數據以來，20年新高。對此，「農藝女孩看世界」臉書專頁12日PO文，告訴大家對台灣雞蛋不可不知道的事，並呼籲「先別急著搶蛋！」

農藝女孩提到，毎年農曆過年之前，蛋的需求量也會變大，需求量大約在10萬箱到10萬5千箱之間變動（一箱200顆蛋），目前台灣大約有3800萬隻養蛋雞，扣掉還在長大的小母雞，以及將要淘汰的老母雞，經常產蛋的雞大約有2800萬至3000萬隻，而養蛋雞從孵化至下蛋大約需要4.5-5個月左右。

▲近期雞蛋每台斤產地價從33.5元漲到36.5元，批發價從42元漲價到45元，換算約每顆蛋漲0.3元。（圖／記者楊詩益攝）



為什麼最近雞蛋會漲價？農藝女孩說，2018年的0823豪雨造成水災，產蛋區的嘉義與台南被淹死了50-60萬隻蛋雞，被淹死的大多是蛋中雞，因此少了些許產蛋的生力軍，預計在2019年1-2月才會恢復到原本的蛋雞數量。

農藝女孩說明，近期雞蛋每台斤產地價從33.5元漲到36.5元，批發價從42元漲價到45元，大約每台斤漲了3元，每箱蛋20台斤有200顆，換算起來每顆蛋漲0.3元，現正逢市場需求增加期間，才是這次漲價主因。

▲農藝女孩指出，大約春節後，蛋價可望回穩。（圖／記者許展溢攝）

至於雞蛋價格預計何時會回穩？農藝女孩也指出，蛋雞業者已經進行產銷調節，延後淘汰老母雞，從現在到春節都可以穩定供應，價格不會再漲，往常農曆春節都是蛋需求量最高峰的時期，因此春節以後，價格可望回穩。