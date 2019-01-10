全台「鬧蛋荒」價格飆漲　農委會：若查到哄抬價格將送辦

▲農委會說明，缺蛋主要是去年823水災和氣候造成。（圖／記者楊詩益攝）



記者許展溢／台北報導

全台「鬧蛋荒」，價格飆漲到創20年新高，農委會今（10日）下午舉行記者會說明，是因為去年823水災和氣候，造成產地略有減產，加上農曆春節消費需求增導致，目前蛋價雖稍偏高，但產地養雞農民正努力調節生產，市場供需都在掌握中，消費者無須恐慌。

農委會主秘張致盛說明，消費量增加、蛋價格波動，近期產地價格由每台斤33.5元，上漲到36.5元，批發價格由每台斤42元，漲到45元。近期國內整體雞蛋產能約每天10萬箱（每箱200顆）。

▲農委會主秘張致盛表示，供應端部分會趕快補足。（圖／記者許展溢攝）

張致盛指出，現在大家都在傳，年前、年後會再漲一波，甚至漲到50元，或買不到蛋等情況，但以上這些訊息都會造成民眾恐慌，以需要的蛋量來看，夏天約10萬箱，冬天則多到10萬5千箱，目前距整體消費需求每天10萬5千箱，尚有近5%的缺口，又因目前正逢春節前消費旺季，蛋商供貨有調度不及情形，造成蛋價上漲壓力。

中華民國養雞協會秘書長王建培說，嘉義和台南是國內第二、三大的雞蛋產區，但去年遇到823南部淹大水，也造成雞蛋數量缺口，而蛋雞養成約16到17週才能產蛋，預計要到今年1、2月後才會開始恢復。王建培強調，雞蛋未來的供應量會提升。

▲中華民國養雞協會秘書長王建培說，去年遇到823南部淹大水，造成雞蛋數量缺口。（圖／記者許展溢攝）

張致盛表示，至於是否禽流感或馬力克病毒等造成蛋量少，但事實上到現在都沒有收到通報，全台目前蛋雞約有3800萬隻，經常產蛋的約2800萬隻，也沒有蛋機場感染禽流感。

張致盛強調，一箱蛋通常是20台斤，200顆蛋，一台斤漲3元，等於一顆漲0.3元，事實上換算後，對成本影響不大，現在一台斤漲3元，是供需自然間波動，不至於造成本問題，供應端部分會趕快補足，會嚴密監控雞蛋供應及蛋價波動情形，如發現有哄抬價格的事，會移請公平交易委員會等單位嚴加查處。

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