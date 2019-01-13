頭浸水同時溺斃！93歲翁幫90歲失智妻洗澡　2人離奇陳屍浴缸

▲老夫妻雙雙溺斃家中浴室，直到兒子驚覺有異才發現。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本東京12日一對90歲老夫妻被兒子發現，臉部浸泡在水裡，雙雙倒臥浴缸內，緊急送醫後，仍宣告不治。據悉，由於妻子罹患失智症，平常都是由先生負責照顧，家屬都非常驚訝竟然會發生這樣的慘事。警方表示，兩人都沒有明顯外傷，將深入調查降詳細死因。

根據《朝日新聞》報導，死者夫婦與長子3人共同住在東京都大田區南馬迂區的自宅內，由於90歲的野澤千惟（音譯）患有失智症，平常都是由現年93歲的丈夫野澤三四藏照護。長子透露，三四藏平時習慣在自己洗澡的時候順便幫太太洗澡，而12日晚間也一如往常的將妻子帶進浴室洗澡，但是卻遲遲沒有從浴室出來。

由於平常兩人的洗澡時間僅需1小時，當天卻超過2個小時，晚間9時半左右，60歲的長子驚覺有異，馬上衝進浴室內，沒想到卻看到父母雙雙裸體的倒臥在滿水的浴缸內，而兩人臉部都浸泡著洗澡水，早已失去意識。兒子發現後嚇得馬上叫救護車將兩人送到醫院內，但最後仍搶救無效，回天乏術。

警方表示，兩名死者身上並未有明顯外傷，排除他殺可能，但由於兩人同時死亡的情況十分離奇，詳細死因仍待調查。