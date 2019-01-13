「東方美人」茶藝競賽戶外舉辦　前三名寶座皆由新住民包辦

▲苗栗縣頭份市在戶外所舉辦的茶藝競賽，讓路過的名眾都停下腳步，一起品茗。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市為了延續發展茶藝術文化，特別融入了苗栗特色「東方美人」茶，並結合在地企業的國際茶藝研習班，共同舉辦了一場茶藝競賽的活動，會中13名選手有半數都是新住民的媳婦參賽，讓整場比賽充滿了濃濃的「異國風情」。

苗栗縣政府自1984年舉辦「茶葉皇后」選拔，代表苗栗縣到美國作親善交流後，就失去了這項推廣茶藝術的文化活動。苗栗縣長夫人蔡麗卿，為了延續發展茶藝術文化、推廣苗栗特色茶東方美人，佈席泡茶的親力而為精神，帶領大家將生活茶藝之美帶入我們的日常生活。特別舉辦了茶藝競賽，比賽使用苗栗特色茶「東方美人」，並以泡湯、泡茶技巧、茶席佈置、禮儀風範做為評比之重點；縣長夫人原本也是參賽選手之一，但大家都認為，夫人如果參加評比，沒得第一名怎麼跟縣長交代，得了第一名，又會被人說，評審不公，最後乾脆就讓夫人得到「榮譽第一名！」

▲▼縣長夫人蔡麗卿展現優雅的泡茶動作，民眾也爭相試喝夫人泡的茶。（圖／記者黃孟珍攝）

指導老師柳芯宇表示，學員們在上課時都說：這是我們第一次正規學泡茶，回去按老師的方式泡給家人喝，他們都驚訝了，原來泡茶可以如此優雅。

茶藝學院執行長楊志清也說，自從選拔茶葉皇后至今也斷層數十年了，而這次競賽的學員也將於4月份安排到雲南做兩岸茶藝文化的交流，繼續推廣苗栗的茶文化。

而本次比賽的前3名都是由新住民的媳婦包辦，第一名的趙清蘭也說，他之前都沒有學過泡茶，現在稍有技術後，只想把在台灣學的泡茶文化帶回家鄉，讓大陸的家人也可以喝到來自台灣、苗栗特有的味道。

▲參賽者不少是新住民朋友，也為推廣苗栗茶藝文化不遺餘力。（圖／記者黃孟珍攝）