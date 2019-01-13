直徑45公分超級大漢堡打響名號　屏東業者堅持環島做公益

▲哇琥漢堡工廠的超級大漢堡，要事先預訂。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

哇琥漢堡工廠老闆陳韋強，開著漢堡車環島做公益，發現國內沒有超級大漢堡，找擔任麵包師傅的友人協助開發，經一個月改良，一個直徑45公分的「塔塔脆皮雞腿超級大漢堡」終於誕生，一次可讓8~10個親朋好友分享，推出後並舉辦比賽，打響名氣。5年來，他不忘做環島做公益的初衷，去年因下大雨虧了20多萬元，但他堅持走下去。

▲超級大灘堡▼蘇清泉（左起）、蘇主榮、陳韋強。

哇琥漢堡工廠位在屏東民生路，33歲的老闆陳韋強，因年幼時家境的苦，讓他對弱勢經濟家庭小孩生活上遇到的苦，有比一般人有更切刻體驗。念書期間，就在餐廳打工，高中畢業從軍，為達成開餐廳的夢想，他選擇從軍中退伍。

經營餐廳後，那股開餐車環島做公益幫助弱勢的念頭，一直催促他去進行。陳韋強說，幸好親友支援購買餐車等費用及全省網友熱心的支援，他才能如願達成，而環島也讓他發現台灣沒有人做超級大漢堡，讓他決定一試，拜託做麵包師傅的友人協 助。

▲陳韋強向蘇清泉介紹超級大漢堡發想緣由。▼蘇清泉的嘴巴和超級大漢堡相較，簡直大巫見小巫。

巨型麵包，直徑45公分，和麵有一定難度，友人經一個月研發、改進，終於完成，後來舉辦大胃王比賽，打響了名號。

▲林育先品嘗超級大漢堡。▼蘇清泉以手比超級大灘堡的大小。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉和太太蘇主榮、國民黨屏東縣黨部前書記長林育先等人前往品嘗，他們說「塔塔脆皮雞腿超級大漢堡」橫切面超厚實，雞腿排炸得外酥內軟，吃起來鹹香又有辣感，加配多種美式醬料、洋蔥、酸黃瓜增添風味，很適合年輕同學和家庭聚餐。

蘇清泉說，其實韋強還拿手各種不同口味的手打牛肉堡，有放上花生醬的、還有嘴巴會噴火的特製辣醬，甚至畫龍點睛加入崁頂麻油提香，發揮年輕人的食材上創意，每每令人期待。

陳韋強表示，超級大灘堡要事先預訂，並建議在趁熱在店內吃。而環島餐車做公益，扣除材料費，其餘全部捐出去，「餐車到那裡，就在那裡做公益」，去年雖因大雨，影響生意，虧了20多萬元，餐車環島做公益會持續走下去。