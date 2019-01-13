LIVE / 蘇貞昌內閣完整名單出爐！潘文忠回鍋教育部長

▲行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁。（組合圖／記者李毓康攝、記者宋德威翻攝）

記者徐政璿／台北報導

準行政院長蘇貞昌下週一（14日）將就職，副院長確定為近日人氣火紅的前立委陳其邁擔任，秘書長則為台南市前代理市長李孟諺，原本辭意甚堅的文化部長鄭麗君，也在蘇積極慰留下同意留任。行政院發言人Kolas Yotaka13日下午召開記者會公布一級部會首長完整名單，其中教育部長由潘文忠回鍋接任，他表示，內閣團隊核心理念是立刻上手、能接地氣 、強化溝通 、拔擢中生代，不過仍有些首長尚未徵詢到，待蘇貞昌正式上任後，會持續徵詢適合人選。

▲潘文忠回鍋接任教育部長。（圖／記者黃克翔攝）

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（新任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

海委會主委（待選任）

退輔會主委邱國正（留任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）

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