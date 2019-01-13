蘇貞昌徵詢閣員秘密基地曝光　13年前也是同一個地方

記者蔣婕妤／台北報導

準行政院長蘇貞昌下週一（14日）將就職，副院長確定為近日人氣火紅的前立委陳其邁擔任，行政院發言人Kolas Yotaka 13日下午召開記者會公布一級部會首長完整名單，尚未徵詢到合適人選的首長將待蘇貞昌內閣上任後持續進行。搶在公布閣員名單前，蘇貞昌先在粉專曝光他徵詢閣員的「秘密基地」。巧合的是，這個秘密基地和蘇貞昌13年前出任行政院長前徵詢內閣團隊的地方一模一樣。

▲蘇貞昌徵詢閣員秘密基地曝光。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

蘇貞昌臉書經營團隊從他九合一選戰開始就常推出創意作品，如今他回鍋接任行政院長，粉專也搶先在正式公布閣員名單前先公布一支公開「新任閣員的徵詢作業過程」的短片，號稱是「中華民國歷史上第一次公開新任閣員的徵詢作業過程」。

蘇貞昌貼文內容寫下，「今天接地氣團隊，在中華民國歷史上第一次公開新任閣員的徵詢作業過程，讓大家看看內閣組成的第一步：看懂簡訊」。

影片中，蘇貞昌團隊年輕成員帶著觀眾實地看清楚閣員的徵詢過程，而蘇貞昌徵詢閣員的這個秘密基地，原來和他13年前首次出任行政院長時約談閣員的場地，同樣都選在公務人力發展中心福華國際文教會館。

1947年出生的蘇貞昌為現任中華民國行政院長，出身自屏東市公教家庭，父親為公務員、母親則是教師，早年執業律師，也是青商會資深成員。1981年在縣市長選舉後投入政壇，於屏東選區當選省議員。歷任立法委員、屏東縣長、臺北縣長、總統府秘書長，2006年獲時任總統陳水扁任命為行政院院長，2019年1月，再度獲總統蔡英文任命為行政院院長，是繼張俊雄後，第二位兩度成為閣揆的民進黨政治人物。

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（新任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）

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