三度接到蘇貞昌電話　鄭麗君：我決定留下來再拚一段

▲文化部長鄭麗君致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

準行政院長蘇貞昌下週一（14日）將就職，副院長確定為近日人氣火紅的前立委陳其邁擔任，秘書長則為台南市前代理市長李孟諺，潘文忠回鍋接任教育部長。行政院發言人Kolas Yotaka13日下午召開記者會公布一級部會首長完整名單，不過仍有些首長尚未徵詢到合適人選，待蘇貞昌內閣上任後會持續進行。

針對鄭麗君原本辭意甚堅，後來又決定留任，李孟諺解釋，蘇貞昌花了很多時間跟心力懇談，經過多次溝通，文化界也覺得鄭麗君表現非常好，跟文化界人士有很密切溝通，政策深得文化界支持；經過懇談後，院長用拼勁跟精神，誠懇的謝票，展現對事情的投入，對國家承擔的氣魄，「有感動到政部長」，讓鄭願意繼續繼續留在文化界效力。

另外，鄭麗君也在臉書發文，以下為全文：

各位親愛的朋友，我決定留下來再拚一段。



今天下午，我第三度接到蘇院長的電話，面對他三度懇切而堅定的邀請，我決定留下來與內閣團隊一起打拚，留下來和文化部同仁及藝文界先進夥伴們繼續努力往前走，感謝蘇院長在電話中誠摯表達對文化部政務推動將給予最大的支持。



這兩天，諸多藝文界先進的關心與鼓勵，每一則來自民間連署支持的訊息，以及文化部同仁的慰留，在在令我感動落淚。感謝大家珍惜過去一起努力的情誼，也感謝社會對文化部全體同仁推動政策的肯定。



我原本認為，去年底地方選舉後應該一同為敗選負責，加上我在文化部的階段性任務已經完成，因此決定離開。但如今承蒙蘇院長對文化施政的全力支持，還有諸多藝文界朋友的期許，讓我有信心可以繼續往前走。



一如我上任時的初衷，文化部的使命不在於治理文化，而在於文化治理，希望能將文化視野帶入政府體制，融入國家發展的思維。接下來，我將盡全力和大家一起努力，繼續打造一個有利於文化長期發展的政策架構，一個能夠實踐理想與價值的政府體制，唯有如此，無論是誰在這個位子上，都能真正「做事」，也才能真正為人民帶來改變，為臺灣帶來新未來。



謝謝你們，我們繼續努力。

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（新任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）

▲蘇內閣異動名單。（合成圖／本報資料照）