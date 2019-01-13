影／蘇內閣仍缺故宮院長、海委會主委　行政院：盡快徵詢優秀人選

記者徐政璿、蔡文鈴／綜合報導

行政院發言人Kolas Yotaka跟行政院副秘書長李孟諺13日召開記者會，公布最新蘇貞昌內閣名單，幾乎所有的部會首長都留任，而故宮院長、海委會仍待選任。

行政院原本預計16：50召開記者會說明新內閣名單，不過卻遲到20多分鐘。李孟諺解釋，因為他新手上路所以希望可以再多了解資料，因此耽擱時間。

▲行政院副祕書長李孟諺。（圖／ETtoday直播）

李孟諺表示，故宮院長跟海委會的部分，因為海委會主委身體因素，因此由副主委暫代，未來等新舊內閣交接後，會盡快徵詢相關優秀人選，來擔任這兩個部門首長。

▲蘇貞昌上任閣揆，內閣異動名單。（合成圖／本報資料照）

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（新任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）

▲蘇貞昌上任閣揆，內閣異動名單。（合成圖／本報資料照）