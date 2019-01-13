華聞快遞／13日起開放購買春運返程火車票





▲春節火車站總是有許多訪鄉人潮。（圖／CFP）



《武漢》13日起開放購買春運返程火車票

根據2019年的春運鐵路售票時間，2月11日、2月12日、2月13日的火車票將於13日至15日開始陸續發售，春運返程火車票將迎來購票高峰，據了解，按照春節的放假時間和往年經驗，預計今年春節前的客流高峰會在2月2日前後；節後2月11日前後，預計迎來第一波探親流、務工流、學生流返崗返校高峰，2月21日前後迎來第二波務工流返崗高峰，相比節前火車票，節後返程火車票可能會賣得更好。根據鐵路預售規定，高峰期的火車票可在13日至15日開始通過網路或電話購買，火車站窗口將在15日至17日開售，有計畫出行的旅客可以多多關注。（武漢晚報）

《澳門》澳門回歸20周年 閩政協主席促深化與港澳交流合作

福建省政協主席崔玉英13日指出，要以慶祝澳門回歸20周年等重大活動為契機，深化閩港、閩澳等交流合作。在政協第十二屆福建省委員會常務委員會工作報告中，崔玉英表示，想進一步深化與港澳台僑團結聯誼，要立足福建閩籍港澳台同胞和海外華僑華眾多的獨特優勢，從國家統一和民族復興的全局中找到作為的平台和空間，更加廣泛地聯絡和團結台灣同胞、港澳同胞、海外僑胞。（中新網）

《北京》到2030年中國電動汽車 產銷預計超過1500萬輛

中國電動汽車百人會論壇12日指出，隨著中國新能源汽車產業的發展，到2030年中國電動汽車產銷將超過1500萬輛；不同級別的自動駕駛基本普及，保有量將達到8000萬輛。該會理事長陳清泰也表示，電動汽車是新一輪工業革命的標誌性、引領性產品，是智能交通、智能電網、新一代移動通訊、共享出行鏈接在一起的節點，從而推動能源革命、信息革命、交通革命及消費革命，可較大程度上破解能源、環境、城市交通等問題。（中新網）

《海南》全都安裝駕駛防護門 海口再添300輛新能源純電動公車

海南省海口市近日新投放了300輛新能源公車，這些新投入的公車全都安裝上駕駛安全防護門、智能疲勞駕駛預警系統、公共汽車客艙滅火系統等新型設施設備。據了解，截至目前，海口公交集團在海口市共投放的1290輛新能源公交車，清潔能源化比例已達到88%，在全中國也屬前列，除了上述新安裝的系統，還有電子後視鏡、360環視系統、電池箱自動滅火裝置、一鍵破玻器等新型設備。（海南日報）

▼海口市再添300輛新能源純電動公車。（圖／海南日報）



《河南》河南省2019年第一批複墾券交易3.8億元人民幣

河南省自然資源廳12日指出，河南省2019年第一批2436.23畝B類複墾券於11日交易成功，再為貧困地區脫貧攻堅和鄉村復興籌集資金3.8億元（人民幣，下同）；截至目前，河南全省累計交易宅基地複墾券10.05畝，成交總金額203.61億元。（中新網）

《杭州》120平方米精裝房月租僅1056元人民幣 杭州試點人才專項租賃房

杭州市2018年11月首次推出了158套人才專項租賃住房作為市級房源試點分配，申請工作同時啟動。這次公開選房的158套住房僅僅是杭州開啟人才專項租賃住房工作的試點，未來還會有一大批該專項住房等著「人才」們，目前已落實57宗，總面積2408畝，預計可建房源5萬多套。該市市民張利舟12日選擇了一套120平方米（36.3坪）的房子，月租金1056元人民幣，「根據政策，我可以一直租下去，那還買什麼房阿」。（錢江晚報）

《安徽》安徽省政協十二屆二次會議在合肥開幕

中國人民政治協商會議第十二屆安徽省委員會第二次會議13日在合肥開幕，會中安徽省政協主席張昌爾報告，2018年安徽深化與各民主黨派、工商聯和無黨派人士的聯繫協作，堅持大團結大聯合的統一戰線組織屬性，積極為參加政協的各黨派團體和各族各界人士發揮作用拓展領域、搭建平台、提供服務；該省各民主黨派、工商聯提交提案、會議發言以及反映社會民意信息分別占總數的18%、45%、67%，在政協平台上發揮了重要作用。（中新網）

《烏魯木齊》塔里木油田恢復25口「沉睡田」 今冬累計增氣7.8億立方米

中國石油塔里木油田，是西氣東輸源地之一，截至目前已通過25口「沉睡」氣井「元氣恢復」，日增天然氣約328萬立方米，今冬向下游累計增供天然氣7.8億立方米，讓更多東部地區和新疆共享「福氣」。（中新網）

▼油田。（圖／中新網）

