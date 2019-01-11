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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／2018年新設企業與註銷企業數量比為3.69∶1

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▲▼大陸國務院新聞辦公室於13日舉行國務院政策例行吹風會，現場介紹「專利代理條例」修改的有關情況。（圖／CFP）

▲大陸國務院新聞辦公室舉行政策例行吹風會。（圖／CFP）

《北京》2018年新設企業與註銷企業數量比為3.69∶1

在10日舉行的國務院政策例行吹風會上，國家市場監督管理總局副局長馬正其表示，到2018年底，全國實有市場主體達1.1億戶，其中企業是3474.2萬戶；隨著進入市場的主體量逐年攀升，註銷企業數量也較改革前有所增長，平均每進入市場3.69戶企業，就有1戶企業通過註銷退出市場，這個數字與抽樣統計監測得到的超70%的企業活躍度吻合，整個市場「新陳代謝」率保持在一個正常穩定的水平。（人民網）

《浙江》2019全省將新增小微企業18萬家以上

「小微企業三年成長計劃」工作部署電視電話會議10日在杭州召開。據悉，2019年浙江將通過改革育小、創新強小、金融活小、服務暖小、聚力扶等系列舉措，全年新增小微企業18萬家以上。其中，新增八大萬億產業小微企業5萬家以上、進出口經營權備案登記企業3500家、個轉企1萬家以上，加快形成「小微有活力、民企有實力、發展有動力」的經濟增長新格局。2018年，全省全年新設小微企業36.3萬戶、總量205萬戶，分別同比增長18.25%、22.4%。（人民網）

《重慶》自然保護區內95宗礦業權全部退出

重慶市規劃和自然資源局10日表示，經過兩年努力，重慶市自然保護區內的95宗探礦權、采礦權已全部退出，圓滿完成中央環保督察反饋的整改任務。此外，重慶還進一步明確，嚴禁紅線範圍內進行破壞生態環境的開采活動；嚴格礦產資源規劃管控，自然保護區內礦業權退出後，自然保護區、生態保護紅線、城鎮開發邊界線以及長江、嘉陵江和烏江幹流岸線5公里及第一山脊線可視範圍內，一律不新批礦業權。（華龍網）

《北京》市級行政中心今日正式遷入城市副中心

北京市級行政中心於11日正式遷入城市副中心。中央政治局委員、北京市委書記蔡奇，市委副書記、市長陳吉寧，市人大常委會主任李偉，市政協主席吉林參加升旗儀式並揭牌。（央視新聞客戶端）

▼北京城市副中心行政辦公區。（圖／央視新聞客戶端）

▲▼北京城市副中心行政辦公區。（圖／央視新聞客戶端）

《四川》成都24公里綠道自行車高速路建成　春節敞開騎

在解讀成都市委十三屆四次全會暨市委經濟工作會議精神新聞發布會上，成都市建委主任張樵表示，經過一年多的探索和實踐，天府綠道建設已取得了階段性成果，其中，錦城綠道一期工程現已建成綠道180公里和文體旅設施157處，增加了繞城以內人均綠化面積近40%。目前，已建成的24公里自行車高速路串聯起了錦城湖、桂溪生態公園、會展中心、江家藝苑、白鷺灣濕地、玉石濕地、青龍湖等重要節點，預計在春節正式呈現。（成都發布）

《北京》教育部開放「港澳台居民」中小學教師資格

大陸教育部網站10日公布，港澳台居民只要「遵守《中華人民共和國憲法》和法律，擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針」，就可自願性在大陸申請中小學教師資格。據通知內容顯示，港澳台居民可申請幼兒園、小學、初中、高中、中等職業學校教師資格和中等職業學校實習指導教師資格。（南方日報）

《廣東》2018警情總量持續保持3000萬以下

廣東省公安廳辦公室主任鄧正雨表示，為減少重大警情處警層級，集約使用警務資源，省公安廳從2018年6月起部署全省全面推行地級以上市公安機關110報警服務台統一接處警工作，取消縣級公安機關110報警服務台，調整為由市公安局110報警服務台統一受理、處置全市110、122報警求助。2018年全省警情總量繼續維持在3000萬以下，同比進一步下降。（南方日報）

《哈爾濱》順風車每天載客不能超過兩次

哈爾濱日前出台《哈爾濱市關於規範私人小客車合乘的實施意見》並正式實施。根據《意見》，私人小客車進行合乘時，需通過合乘信息服務平台實名制註冊，駕駛員提供合乘服務每車每日不超過兩次。此外，私人小客車合乘不得以營利為目的，不屬於道路運輸經營行為，且駕駛員應當事先發佈出行信息，與合乘者約定行駛線路、出行時間、乘車地點、費用分攤等事宜。（哈爾濱日報）

▼大陸主要的網約車平台滴滴出行。（圖／CFP）

▲▼滴滴順風車,滴滴出行。（圖／CFP）

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關鍵字：華聞快遞,礦業權,自然保護區,教師資格,順風車,微企業,北京城市副中心

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