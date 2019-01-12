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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／寧吉喆：將陸續推出擴大消費政策　鎖定網上網下融合

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▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲大陸持續擴大人民消費力。（圖／CFP）

《北京》寧吉喆：將陸續推出擴大消費政策　鎖定網上網下融合

為了加快培育國內市場，適應消費升級，國家發展改革委副主任、國家統計局局長寧吉喆12日表示，擴大居民消費的一系列政策措施將陸續推出。這些政策措施包括增進汽車、家電熱點消費，擴大服務消費，擴展租賃住房消費、信息消費、綠色消費、網上網下融合消費、個性化消費等。（中新社）

《廣東》廣州打造「30分鐘通勤圈+12小時全球航空交通圈」

日前正式印發的《廣州綜合交通樞紐總體規劃（2018－2035年）》顯示，廣州作為全國三大綜合交通樞紐之一，到2020年將基本建成國際性綜合交通樞紐，到2035年建成全球交通樞紐。以此為目標，廣州將統籌謀劃空港、海港「兩港」資源，構建樞紐核心支點，力爭打造「12小時全球航空交通圈」和「城內30分鐘通勤圈」。（澎湃新聞）

《北京》2018全國小汽車保有量首次突破2億輛

據公安部統計，2018年大陸全國新注冊登記機動車3172萬輛，機動車保有量已達3.27億輛，其中汽車2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，增長10.51%；機動車駕駛達4.09億人，其中汽車駕駛3.69億人。從分布情況看，全國有61個城市的汽車保有量超過百萬輛，27個城市超200萬輛，其中，北京、深圳、上海、成都等8個城市超300萬輛。（中新社）

《北京》城市副中心2019推進240余項重大工程　城市綠心2020年底建成

隨著北京市行政中心11日東遷後，城市副中心規劃建設全面開局，2019年將以城市總規和控規批復為統領，集中推動副中心交通和基礎設施、公共服務、生態環境、信息化和智慧城市、產業等領域240餘項重大工程，當年計劃完成投資人民幣750億元左右。此外，將在過去東方化工廠基礎上，規劃建設城市森林公園，預計到2035年綠色空間達41平方公里、人均綠地面積30平方公尺。（北京日報）

▼北京城市副中心行政辦公區。（圖／央視新聞客戶端）

▲▼北京城市副中心行政辦公區。（圖／央視新聞客戶端）

《遼寧》高校畢業生2年內未就業可申領就業見習補貼

據省政府發布的《關於做好當前和今後一個時期促進就業工作的實施意見》顯示，2019年實施國家三年百萬青年見習計劃，將就業見習補貼範圍調整為離校2年內未就業的高校、中職畢業生及16-24歲失業青年，見習期限調整為3-12個月。此外，見習人員見習期間基本生活費不低於當地最低工資標准60%，人身意外傷害保險的保險費標准為人民幣300-500元/人，指導管理費用標准為人民幣50-150元/人月。（沈陽日報）

《河北》發佈最高級別「大霧紅色預警」　省內高速大面積關閉

河北大部分地區12日出現大霧天氣，石家莊、邢台等地出現能見度不足50公尺的強濃霧，省氣象台發佈級別最高的大霧紅色預警信號。受大霧影響，今早河北省內高速公路大面積關閉。據河北省生態環境廳透露，進入1月份以來，受聖嬰現像及其他因素影響，河北省整體氣像擴散條件較差，12日天氣形勢趨於靜穩，擴散條件總體不利，大部地區空氣質量以中度至重度污染為主，首要污染物為PM2.5。（中新社）

《廣東》暫停接受企業直銷經營許可

整治「保健」市場亂像百日行動電視電話會議10日召開。省商務廳表示，即日起，全省暫停接受企業直銷經營許可、分支機構、服務網點、產品備案等事項申請，並且將對有證據證明涉嫌違規違法的直銷企業，視情況采取取消產品備案、撤銷服務網點、撤銷分支機構和吊銷直銷經營許可證，形成有效震懾。省公安廳則將綜合運用各種情報導偵手段，開展數據化實戰，主動發現「保健」市場犯罪線索，提高打擊效能。（南方日報）

《湖北》武漢展出首頭人工飼養白鱀豚3D復原標本

白鱀豚「淇淇」3D復原標本12日在武漢揭幕展出，以喚起公眾對珍稀水生物、長江生態環境的保護意識。整個標本應用進口樹脂材料，長2.07公尺，嚴格按照1:1比例復原，從構思到制作完成歷時近兩年，且保留標本後背部傷疤，以提醒眾人加強水生生物保護。「淇淇」於1980年被送至中國科學院，於2002年自然死亡，是世界上第一頭人工飼養成功且飼養時間最長的白鱀豚。（中新社）

▼白鱀豚3D復原標本。（圖／楚天交通廣播）

▲▼白鱀豚。（圖／楚天交通廣播）

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,河北霧霾,白鱀豚,就業見習補貼,12小時全球航空交通圈,廣州交通樞紐,北京城市副中心,通州區

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