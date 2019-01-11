　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／2018年陸營造林實現新突破　完成造林1.06億畝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼森林,深山,踏青,登山（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲森林。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《北京》2018年營造林實現新突破　完成造林1.06億畝

據國家林業和草原局消息，2018年我國營造林工作實現新突破，國土綠化均超額完成年度計劃任務。全年完成造林1.06億畝，森林撫育1.28億畝，分別為年度任務的105%和106.5%， 完成草原建設任務1.16億畝。此外，2019年要繼續推進大規模國土綠化行動，全年計劃完成營造林任務1億畝，建成國家森林鄉村8000個。（人民網）

《四川》成都鼓勵共享單車投放郊區見成效　主城區減少105萬輛

自2018年9月以來，成都再次加強共享單車管理開展集中清理日活動。據成都市城管公布的最新數據，成都自禁止投放並鼓勵企業將共享單車投放到主城區外後，成都主城區的單車總量已經由180萬減少到75萬。下一步，成都還將不斷完善考核辦法，並建設數字化監管平台。（成都發佈）

《河南》近九成規模養殖場配備糞汙處理設施

截至10日，河南已配套畜禽糞汙處理利用設施的規模養殖場達14092家，佔全省畜禽規模養殖場總數的88%。河南省畜牧局局長王承啟9日表示，2018年全省已配套畜禽糞汙處理利用設施的規模養殖場達14092家，佔全省畜禽規模養殖場總數15989家的88%，規模養殖場糞汙處理利用設施配套率超過預定目標任務6個百分點。全省畜禽糞汙綜合利用率達到75%，超過預定目標任務7個百分點。（人民網）

《廣東》中山建粵澳全面合作示範區　建大灣區高水平綜合性大學

中山市10日召開市推進粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議，聚焦四大方面推動粵港澳大灣區建設任務落實，分別是：加快建設粵澳全面合作示範區，搭建青年創新創業平台，完善在中山學習、創業等便利政策措施；加快編制中山推進粵港澳大灣區建設方案，修訂城市、交通、產業等專項規劃，推進深中通道等重大交通基礎設施建設；全面對接廣深港澳科技創新走廊核心平台和重要節點；加強與大灣區城市產業協作對接，構築現代產業體系新支柱。（中山發佈）

▼中山粵港澳大灣區發展規劃。（圖／中山發佈）

▲▼中山粵港澳大灣區。（圖／中山發佈）

《北京》北京冬奧會新建場館全部開工

北京市重大項目辦10日披露，2022年冬奧會場館及配套基礎設施共列入52個建設項目，北京賽區和延慶賽區包含8個新建競賽場館、5個改造競賽場館在內的共計42個冬奧工程項目實現開工建設，總體開工率已達到81%。其中北京冬奧會標志性場館「冰絲帶」，年底將基本完工。（北京日報）

《廣西》南寧城鄉居民基本醫保最高可報近70萬元

南寧市近日完成2018年度基本醫療保險年終結轉工作，保障南寧市695.39萬名正常參保群眾2019年能夠及時享受醫保待遇，相應的醫保待遇也按規定調整。此外，醫保範圍內的個人自付部分，累計超過大病保險起付標準以上的部分（農村特困、建檔立卡貧困人口人民幣3500元/年，普通居民人民幣7000元/年），可由居民大病保險按一定比例補償，最高支付範圍人民幣50萬元，即總計人民幣68萬餘元。（南寧晚報）

《安徽》首個5G基站亮相合肥　下載高清電影以秒計算

安徽省首個5G基站落戶合肥經開區，華為、聯通和合肥啟迪科技城近日將簽署5G數字園區戰略合作協議。本次設立的5G基站采用3.5G頻段的64T64R設備，使用寬頻100M頻寬。此外，4G/5G基站共站址，可最大化利用現有4G基站能力，開通後的單個用戶下載速率可超過2Gbps，下載一部高清電影的時間以秒計算。除了超高速率，5G網絡還具備毫秒級的低時延，再也不用擔心網速差。（人民網）

《四川》2019年將建成8條高速　10條高速力爭開工

全省交通運輸工作會議10日召開，會議提到四川2019年將實施「十百千萬」工程，力爭新開工高速公路10條、1000公裏，確保建成高速公路500公里，新改建國省幹線公路1500公裏、農村公路2萬公里。此外，今年確保建成的8條高速公路總共500公里，包括榮昌至瀘州高速公路、德陽至簡陽高速公路等。（成都商報）

▼四川雅西高速被稱為「雲端上的高速公路」。（圖／CFP）

▲雅西高速被稱為「雲端上的高速公路」。（圖／CFP）

ET快訊
小昆凌「超兇浴照」曝光！「100%真人娜美腰身」網噴鼻血
正妹被小黃衝撞「大小便失禁」包尿片度日　肇事女運將拒道歉
林志玲「北半球掉出」開衩到大腿根！《延禧》3女神美翻紅毯

關鍵字：華聞快遞,營造林,糞汙處理,共享單車,粵港澳大灣區,5G,北京冬奧會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

橋上談判破裂男方直接縱身跳江　衰女遭家屬索賠350萬

歪曲解讀盧沙野大使的文章　陸外交部：若懂中文建議看原文

嫦娥四號傳「世界第一張」月背360度全景照　玉兔二號還在坑邊！

美企接收錯誤訊息「停止從中國進口商品」　陸外交部：可悲！

華聞快遞／2018年陸營造林實現新突破　完成造林1.06億畝

2018陸註銷企業181.35萬家　與新設公司比為3.69∶1

嫦娥四號落月影片曝光！3000多張照片拚合成8公里路程

盧沙野文章引發議論　陸外交部：可能戳到某些人的痛處！

江蘇145童接種過期疫苗　官員稱：對人體無傷害

陸開放基礎教育師資西進　台籍教授：注意各地薪資差異　

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

幫霸道總裁刮鬍子完滾床單！　高瀚宇交往陳芋米第一天就狂親

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

橋上談判破裂男方直接縱身跳江　衰女遭家屬索賠350萬

歪曲解讀盧沙野大使的文章　陸外交部：若懂中文建議看原文

嫦娥四號傳「世界第一張」月背360度全景照　玉兔二號還在坑邊！

美企接收錯誤訊息「停止從中國進口商品」　陸外交部：可悲！

華聞快遞／2018年陸營造林實現新突破　完成造林1.06億畝

2018陸註銷企業181.35萬家　與新設公司比為3.69∶1

嫦娥四號落月影片曝光！3000多張照片拚合成8公里路程

盧沙野文章引發議論　陸外交部：可能戳到某些人的痛處！

江蘇145童接種過期疫苗　官員稱：對人體無傷害

陸開放基礎教育師資西進　台籍教授：注意各地薪資差異　

女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！婦產科醫：是OO殘留物

高中木聯／穀保連霸有雙重壓力　隊長葉子然向隊友喊話

一個人的「文青風」麻辣火鍋　鴨血、油條搭銷魂麵超對味！

「蘇邁配」成型　葉元之酸爆：最嘔的是鄭文燦　姚可接駐英代表

用老公送的圍巾纏繞…她上吊死在房內　夫下班回家抱妻屍哭斷腸

出遊注意！日本A型流感病例破百萬　東京福岡等地發布警訊

白冰冰MV被轟沒質感　一見到「韓國瑜」嬌喊：我多委屈啊！

泰國大師賽／三局逆轉退日本組合　盧敬堯、楊博涵挺進4強

報警抓蔣勁夫施暴！　日籍女友改口「被媒體誘導」：我反應過度

華映二度銀行團協商　提新的還債方案　銀行兩大堅持

大陸熱門新聞

影／21歲妹子嗨玩雪..隔天「..

台師將迎新一波「西進」旋風

北京故宮養心殿挖到乾隆皇春晚節..

開賓士失控撞5死　女駕駛庭上痛..

2019年第一發！陸「中星2D..

23噸烤生蠔報導一出　記者媽：..

在台陸生：這裡給的幸福感讓人不..

這間公司下令：不准發同事喜帖

乘客搶方向盤　陸官方：不能緩刑

加國男運毒案　1／14公開重審

騎士側翻閃過貨車　網讚武林高手

員工喜事宴請同事罰9000元　..

馬斯克愛中國　李克強：給你綠卡

京東＋蘇寧調降iPhone8／..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／2018新設與註銷企業比3.69∶1

在10日舉行的國務院政策例行吹風會上，國家市場監督管理總局副局長馬正其表示，到2018年底，全國實有市場主體達1.1億戶，其中企業是3474.2萬戶；隨著進入市場的主體量逐年攀升，註銷企業數量也較改革前有所增長，平均每進入市場3.69戶企業，就有1戶企業通過註銷退出市場，這個數字與抽樣統計監測得到的超70%的企業活躍度吻合，整個市場「新陳代謝」率保持在一個正常穩定的水平。（人民網）

華聞快遞／最新31省分最低工資排名出爐　你的比他們高多少？

華聞快遞／李克強晤馬斯克：望特斯拉成為中國深化改革開放的參與者

王雪紅CES預告HTC將推5G手機

華聞快遞／山東萊蕪市劃歸濟南市管轄

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山落網

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝光網嚇壞

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

嚴凱泰出殯　伴父母長眠金寶山

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面