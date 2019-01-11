華聞快遞／2018年陸營造林實現新突破　完成造林1.06億畝

▲森林。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《北京》2018年營造林實現新突破 完成造林1.06億畝

據國家林業和草原局消息，2018年我國營造林工作實現新突破，國土綠化均超額完成年度計劃任務。全年完成造林1.06億畝，森林撫育1.28億畝，分別為年度任務的105%和106.5%， 完成草原建設任務1.16億畝。此外，2019年要繼續推進大規模國土綠化行動，全年計劃完成營造林任務1億畝，建成國家森林鄉村8000個。（人民網）

《四川》成都鼓勵共享單車投放郊區見成效 主城區減少105萬輛

自2018年9月以來，成都再次加強共享單車管理開展集中清理日活動。據成都市城管公布的最新數據，成都自禁止投放並鼓勵企業將共享單車投放到主城區外後，成都主城區的單車總量已經由180萬減少到75萬。下一步，成都還將不斷完善考核辦法，並建設數字化監管平台。（成都發佈）

《河南》近九成規模養殖場配備糞汙處理設施

截至10日，河南已配套畜禽糞汙處理利用設施的規模養殖場達14092家，佔全省畜禽規模養殖場總數的88%。河南省畜牧局局長王承啟9日表示，2018年全省已配套畜禽糞汙處理利用設施的規模養殖場達14092家，佔全省畜禽規模養殖場總數15989家的88%，規模養殖場糞汙處理利用設施配套率超過預定目標任務6個百分點。全省畜禽糞汙綜合利用率達到75%，超過預定目標任務7個百分點。（人民網）

《廣東》中山建粵澳全面合作示範區 建大灣區高水平綜合性大學

中山市10日召開市推進粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議，聚焦四大方面推動粵港澳大灣區建設任務落實，分別是：加快建設粵澳全面合作示範區，搭建青年創新創業平台，完善在中山學習、創業等便利政策措施；加快編制中山推進粵港澳大灣區建設方案，修訂城市、交通、產業等專項規劃，推進深中通道等重大交通基礎設施建設；全面對接廣深港澳科技創新走廊核心平台和重要節點；加強與大灣區城市產業協作對接，構築現代產業體系新支柱。（中山發佈）

▼中山粵港澳大灣區發展規劃。（圖／中山發佈）

《北京》北京冬奧會新建場館全部開工

北京市重大項目辦10日披露，2022年冬奧會場館及配套基礎設施共列入52個建設項目，北京賽區和延慶賽區包含8個新建競賽場館、5個改造競賽場館在內的共計42個冬奧工程項目實現開工建設，總體開工率已達到81%。其中北京冬奧會標志性場館「冰絲帶」，年底將基本完工。（北京日報）

《廣西》南寧城鄉居民基本醫保最高可報近70萬元

南寧市近日完成2018年度基本醫療保險年終結轉工作，保障南寧市695.39萬名正常參保群眾2019年能夠及時享受醫保待遇，相應的醫保待遇也按規定調整。此外，醫保範圍內的個人自付部分，累計超過大病保險起付標準以上的部分（農村特困、建檔立卡貧困人口人民幣3500元/年，普通居民人民幣7000元/年），可由居民大病保險按一定比例補償，最高支付範圍人民幣50萬元，即總計人民幣68萬餘元。（南寧晚報）

《安徽》首個5G基站亮相合肥 下載高清電影以秒計算

安徽省首個5G基站落戶合肥經開區，華為、聯通和合肥啟迪科技城近日將簽署5G數字園區戰略合作協議。本次設立的5G基站采用3.5G頻段的64T64R設備，使用寬頻100M頻寬。此外，4G/5G基站共站址，可最大化利用現有4G基站能力，開通後的單個用戶下載速率可超過2Gbps，下載一部高清電影的時間以秒計算。除了超高速率，5G網絡還具備毫秒級的低時延，再也不用擔心網速差。（人民網）

《四川》2019年將建成8條高速 10條高速力爭開工

全省交通運輸工作會議10日召開，會議提到四川2019年將實施「十百千萬」工程，力爭新開工高速公路10條、1000公裏，確保建成高速公路500公里，新改建國省幹線公路1500公裏、農村公路2萬公里。此外，今年確保建成的8條高速公路總共500公里，包括榮昌至瀘州高速公路、德陽至簡陽高速公路等。（成都商報）

▼四川雅西高速被稱為「雲端上的高速公路」。（圖／CFP）