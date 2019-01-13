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華聞快遞／北京碳交易成交額　突破11億元人民幣

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▲▼北京市。（圖／CFP）

▲北京市夜景。（圖／CFP）

《北京》北京碳交易成交額　突破11億元人民幣

北京環境交易所指出，作為北京市碳排放權電子交易平台，2018年累計成交碳配額894.73萬噸，同比增長18.83%，助力北京市萬元地區生產總值二氧化碳排放量呈現持續下降態勢。據統計數字顯示，截至2018年12月底，北京碳市場累計成交量超過5093萬噸，成交額達11.8億元（人民幣，下同），全國7個試點碳市場中，北京碳配額占4.3%、成交量占19%、成交額占20%，成交量、成交額、交易活躍程度都位居前列。（北京日報）

《江蘇》江蘇省泗陽縣發生非洲豬瘟疫情

農業農村部新聞辦公室12指出，江蘇省泗陽縣發生非洲豬瘟疫情；接收到中國動物疫病預防控制中心確報告，經江蘇動物疫病預防控制中心確診，該縣一公司下轄的兩個養殖場合計存欄生豬68,969頭、發病2452頭、死亡1369頭；目前已禁止所有生豬及產品調出封鎖區，也禁止生豬運入封鎖區。（新華網）

《新疆》2018年中亞天然氣管道　向中國輸氣逾474億標方

截至2018年12月31日，2018年中亞天然氣管道向中國輸氣474.93億標方，同比增長23.08%；中國－中亞天然氣管道西起土庫曼和烏茲別克邊境，穿越烏茲別克中部和哈薩克南部地區，經中國新疆霍爾果斯入境，全長1830公里，與中國國內的西氣東輸二線、三線相連，惠及27個省、直轄市、自治區及香港特別行政區。（中新網）

《深圳》深交所6方面修訂回購細則　對減持已回購股份嚴格規定

深交所11日修訂發布《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》以及《上市公司回購股份業務相關公告格式》。該所新聞發言人也指出，本次股份回購制度修訂，賦予上市公司更多自主權，使公司在維護公司價值、保障股東權益、推行長效激勵機制等方面有了更便捷、更市場化的選擇，有利於提高上市公司質量，優化投資者回報機制，促進資本市場健康穩定發展。（證券日報）

▼深圳市岸邊美景。（圖／CFP）

▲▼深圳市。（圖／CFP）

《廣州》廣州調整落戶政策　放寬標準引進人才

廣州市全新的「1+1+3」入戶政策體系日前公布，新政在引進人才入戶、積分入戶等方面都有所放寬，廣州新一輪「1+1+3」入戶政策，不再將符合計畫生育政策作為戶口遷入的前置條件，放寬引進人才入戶的年齡限制，學歷類引進人才年齡放寬5歲，同時將積分制入戶與來穗人員積分制度服務管理對接，調整排名方式，將原來按繳納社保時間排序，調整為按分數高低排序。（央廣網）

《山東》山東煙台鑽井平台深逾1.5萬米　適用於全球深海作業、催生新動能

在中集來福士海洋工程有限公司煙台基地，工人們正在維護「藍鯨1號」鑽井平台，這座全球先進的半潛式鑽井平台相當於40層樓高，最大作業水深3658米，最大鑽井深度逾1.5萬米，適用於全球深海作業。借助產學研合作，煙台創造出3個90%的「產學研奇蹟」，90%規模以上的工業企業與各類院校和科研單位建立了合作體系，90以上的專業技術來自企業與科研單位的合作攻關，90%以上的科技成果來自產學研合作。（人民網）

《新疆》新疆天然氣冬季保供　「提氣」暖千家萬戶

新疆油田公司採氣一廠克拉美麗採氣作業區地質總監張慶榮指出，從10月底開始進入冬季保供期，在保證安全範圍下，日供氣量上調了約30萬立方米。克拉美麗氣田也是目前新疆天然氣產量最高氣田，天然氣日供氣量達315萬立方米，能夠保障新疆北部的天然氣使用。（中新網）

《佛山》佛山市長：力爭形成一批世界級先進製造產業集群

2019中國製造論壇「全球產業鏈重構下的製造業挑戰」12日舉辦，廣東佛山市長朱偉指出，「佛山要把發展經濟的著力點放在以製造業為主體的實體經濟上」，力爭到2025年，佛山要形成一批世界級的先進製造業產業集群。他也表示，佛山要以培育發展先進製造產業集群為主，努力構建現代產業體系，將力爭到2020年培育形成裝備製造、家居2個超萬億的先進製造產業集群；到了2025年，培育形成2個超5千億、4個超3千億的先進製造業產業集群。（中新網）

▼佛山市夜景。（圖／CFP）

▲▼廣東佛山市。（圖／CFP）

ET快訊
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