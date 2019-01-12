華聞快遞／人民幣漲破6.74　週線暴漲逾千點

▲ 人民幣。（圖／達志影像／美聯社）

《北京》人民幣漲破6.74 周線暴漲超千點

在岸人民幣於11日16:30，兌美元收盤報6.7482元，創下自近半年新高，按4日收盤價6.8645計算，在岸人民幣兌美元本週大漲1163個基點，創2005年以來最大週漲幅。此後，在岸人民幣有所回落，失守6.76關口，於23:30，在岸人民幣兌美元夜盤收報6.7666元。（華爾街見聞）

《四川》首次授牌40家「台資明星企業」 累計註冊台企2137家

由省台辦主辦的台商台胞座談會11日在成都舉行，並首次授牌40家「台資明星企業」，其中包括鴻富錦精密電子（成都）有限公司、仁寶電腦（成都）有限公司等，涵蓋電子信息、建築建材、能源化工、現代農業等行業。據統計，自1988年第一家台資企業落戶四川至今，全省累計登記注冊台資企業2137家，項目投資總額196.84億美元，利用台資171.78億美元。（四川日報）

《北京》CBD外資機構突破1萬家 世界500強企業占157家

目前，北京CBD區域外資機構超過1萬家，稅收過億元的樓宇達到140座，形成了以國際金融為龍頭、高端商務為主導、文化傳媒聚集發展的產業格局。據顯示，北京CBD匯集世界500強企業157家，其中跨國公司地區總部53家，佔全市的30%，擁有國際金融機構百余家，佔全市的70%。截至2018年11月，北京CBD功能區稅收人民幣1280億元，同比增長13%，佔全區60%；中心區稅收超過人民幣450億元，同比增長12%，佔全區22%，經濟總量不斷提升。（新華網）

《黑龍江》拖拉機出場為大豆高產「助陣」 力爭2023年農機作業達95%

黑龍江制定的大豆產業振興總體方案提出，將實按照大豆規模化標准化生產要求，完善現有農機合作社機械裝備，優化農機配置，建設與大豆生產相適應的新型農機服務體系，力爭到2023年全省田間標准化農機作業率達到95%以上。據統計，全省拖拉機保有量達到160.5萬台，全省大豆生產耕種收綜合機械化水平達到99.66%，其中機耕水平達到99.9%，機播水平達99.91%，機收水平達99.12%，基本實現了大豆全程機械化作業。（黑龍江日報）

▼黑龍江要打造中國最大綠色食用大豆生產基地。（圖／翻攝自人民網）

《廣東》2019年計劃完成交通投資1200億

廣東交通運輸基本建設將計劃於2019年完成交通投資人民幣1200億元，計劃建成虎門二橋等10項高速公路，重點完善粵港澳大灣區快速交通網絡，且繼續加大基礎設施「補短板」力度，穩步推進62項（段）3193公里續建高速公路建設項目，建成通車虎門二橋、汕湛高速清遠至雲浮段、河惠莞高速龍川至紫金段等10項483公里，新開工寧莞高速潮州東聯絡線等3項60公里。同時，抓緊開展黃茅海大橋、蓮花山通道等32項重點項目前期工作。（南方日報）

《湖南》2018辦理出口退（免）稅165億元 為企業減負增效

據統計，2018年全省累計辦理出口退(免)稅人民幣165億元，同比增長20%。自《關於加快出口退稅進度有關工作的通知》的12條措施實施以來，湖南出口退稅無紙化申報企業由120戶增加到1223戶，無紙化申報退稅額占全部退稅額的70%以上，企業辦稅成本大幅降低，出口退稅企業減負增效效果明顯。（華聲在線）

《廣東》深圳2019迎地鐵「噴發期」 15條線路同時在建

深圳2019引來地鐵建設量的「噴發期」。根據最新規劃方案，2019年共有地鐵三期、四期工程的15條線路（含4號線北延段）約283.8公裡項目同時在建，施工工點超403個，總投資超2705.5億元，創歷年之最。預計到2020年，地鐵三期工程二階段的2、6、8、10號線和3、4、5、9號線延長線等線路將全部開通運營。其中，5、9號線延長線將於2019年底開通運營，車站主體工程已完工，正全面開展鋪軌和安裝裝修作業。（廣州日報）

《海南》三亞成為陸人氣最高的國內遊目的地

攜程旅行網9日發布的《2019春節長假旅游趨勢預測報告》顯示，2019年春節長假預計將超過4億人次出游，國內游熱度明顯超過去年同期，南下避寒，北上賞雪成為熱點，三亞成為人氣最高的國內游熱門目的地。目前報名熱門的城市分別是三亞、北京、廣州、廈門、昆明、麗江、哈爾濱、成都、上海、桂林、西安、珠海、西雙版納、重慶、北海。（三亞日報）

▼三亞市市貌。（圖／CFP）