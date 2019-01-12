驚！台中補習班老舊娃娃車起火　幸好車上沒載小朋友

▲補習班娃娃車開道起火，消防員拉水線搶救。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

娃娃車竟起火！1輛補習班娃娃車（幼童專用車）11日到北屯區某國小附近要接學童時，竟突然起火燃燒，消防隊雖立刻派員灌救，但車已燒毀，所幸無人員受傷。台中市教育局表示，將前往稽查該車是否合法使用，若違規將開罰。

台中市消防局11日下午近4點時獲報，北屯區軍功路一段有火燒車，警消立刻出動人車前往，發現現場是一輛娃娃車（幼童專用車）起火。雖有現場民眾拿出滅火器協助滅火，但火勢猛烈，效果不大。消防員立刻拉起水線灌救，在幾分鐘後順利撲滅火勢，所幸當時車上沒有小朋友，無人傷亡。

▲消防隊及時撲滅火勢，無人受傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲補習班娃娃車幾乎全毀。（圖／記者李忠憲翻攝）

現場目擊者說，娃娃車開到附近，底盤就開始起火，車上駕駛雖趕快停車，並拿出滅火器滅火，但依然擋不住火勢猛烈。消防局也派員現場了解，以釐清起火原因。

中市教育局表示，起火娃娃車屬一家補習班所有，2016年核准立案，招收對象為國小學童。該補習班今年有報備設置1輛學生交通車，起火車輛為超過10年的自用小客車，依規定不能載學童。近日將排定公共安全聯合稽查前往調查，釐清是否為已報備學生交通起火及是否有載送學生等情形。如確認有載送學童等違規情事，將依「兒童及少年福利與權益保障法」裁處，也已要求該補習班暫停使用該車輛，以利後續調查。

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