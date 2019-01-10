他好奇「Janet在無人島撿到雜牌堅果會吃嗎？」　本尊「一個問句」回應了！

▲好奇網友發問。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

女星Janet（謝怡芬）代言「萬歲牌堅果」的廣告廣為人知，一句「不是萬歲牌我可是不吃的喔」成為親民好記又深植人心的廣告詞。不過對此也有網友好奇發問，「如果Janet在無人島撿到雜牌堅果會吃嗎？」貼文一出網友都大推廢到笑，也意外釣出本尊回應。

一位網友在PTT八卦板好奇詢問，「Janet每次都說『不是萬歲牌，我可是不吃的喔』，那假如有一天，Janet獨自一人被困在無人島，餓了超多天，突然撿到一大罐不是萬歲牌的堅果，她會拿起來吃嗎？」貼文一出網友都笑噴表示「很有梗」、「有笑有推」。

鄉民紛紛表示，「我猜她不會吃XD」、「這篇真的很白爛，我大笑」、「這篇廢到笑」、「去海邊撿萬歲牌的瓜子桶子裝不就好了」、「為什麼那句話有聲音啦幹哈哈哈」、「原po你這樣講，她之後都會隨身攜帶小包的」。還有網友突破盲點表示，「你都說無人島，表示廠商也不在島上，偷吃誰會知道。」

這篇貼文不但引發熱烈討論，連Janet本人都在臉書和ig分享截圖，還貼出一張「笑哭」的表情表示，「你們覺得呢？#不是萬歲牌我可是不吃的喔！」她的回覆也再度戳到網友笑點，「天啊好可愛」、「根本沒有堅果！只有wilson」、「廠商表示感動」、「其實上次在COSTCO遇到Janet，我也想拿起旁邊COSTCO賣的堅果這樣問」。

▲網友po文釣到本尊回應 。（圖／翻攝自Facebook／Janet Hsieh 謝怡芬）

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