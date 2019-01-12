搶票時間！自私男霸超商機台60mins　要物流司機「去別家印單」

▲自私男為搶票，霸佔機台整整一小時 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

有經驗的人都知道，搶票的時候一定要提早準備，全神貫注地緊盯著，一分一秒都不能錯過。不過有女網友就表示，她日前在超商遇到一位超自私男，為了搶票霸佔超商機台整整一個小時，連物流司機要印單都被轟說「去別家印」，無理行徑讓她實在看不下去，憤而po網抱怨。

一位在超商工作的女網友表示，今早店裡來了一位男客人霸佔機台搶票，當後面有其他客人要印東西時，竟被男客怒斥「我在搶票！去別家印！」連物流司機要印工作用的單子時，也被惹怒到差點動粗。

原po表示，想要搶票可以，基於先後順序男子也是先來的沒錯，但是實在鬧得太大聲，不但態度超差影響其他客人，還從11點霸佔到12點，整整一個小時不走，「明明有手機為什麼不用手機搶就好了」。

原po還說，因為整間店都是他的聲音，請對方小聲一點時還被狠瞪。更奇葩的是，男子還跟朋友抱怨說「想去印繳費單幹嘛不去7-11印要來全家印？」讓她傻眼至極，決定發文抱怨一波。

▲連物流司機要做正事也被他干擾...。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友看了都憤怒表示，、「走過去把機台關掉貼故障」、「以為全家就真的是他家吧」、「11：59拔電源貼故障」、「搶精神病院新病友入住體驗門票啦，沒事沒事」、「不懂提早霸佔機台能幹嘛，系統就準時放，五分鐘前我能理解，一個小時我無法」。

還有許多人建議應該要取消超商搶票的功能，「有本事去用電腦、用手機、去網咖，不要影響其他使用者」、「以前遇到搶江蕙票的，馬的~占了1小時多」、「為什麼搶票這種東西要規劃在超商機器...現在人人都有手機...」。

另外還有網友說，「如果是aqours亞巡台北站，已經延到5點了。」對此原po也崩潰轉播現場畫面，「時間改為下午5點，他現在3：30就來我們店裡等機台了...。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！