桃市11區呈「橙燈低溫特報」　市府啟動跨局處寒害應變機制

▲桃園市府今天下午針對11區發布低溫特報，並啟動跨局處寒害應變機制，籲請市民做好防寒措施。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署針對桃市桃園、中壢、大溪、楊梅、龜山、八德、龍潭、平鎮、新屋、觀音及復興等11區發布橙燈低溫特報，今（2）日晚至明（3）日清晨有持續10度或以下氣溫發生機率。因應低溫特報，桃市府已啟動跨局處應變機制，籲請民眾加強保暖，做好防寒措施。

市府農業局指出，已透過即時通訊軟體發布防寒訊息及製作圖卡，提醒農友針對農漁畜養殖作物做好防範措施。若發生農損情形，請農民朋友主動向所在地區公所通報，針對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，區公所將會進行勘查及拍照取證工作，農民亦可自行拍攝當次災損照片，並標示田區坐落地段（地號）。

民政局說，已請橙燈各區公所以災防群組通知轄內里長協助轉知低溫特報訊息、呼籲里民做好防寒準備，並做好災情查通報工作；原民局與復興區公所提醒，已針對原民部落保持密切聯繫，後續將滾動式瞭解相關寒害災情，並請復興區公所加強對族人宣傳注意防寒及寒流後農損提報。

觀旅局說，已向民宿及露營業者群組發送低溫預警訊息，提醒旅客煤炭用火一氧化碳安全及預防水管結冰破管問題。另通知所轄各景區遊客中心持續進行防寒整備及查修工作，協助宣導相關預防事宜及通報各景區寒害及災損情形。

社會局指出，已藉由物資發放時提醒街友注意低溫資訊，提醒注意天氣變化，並留意身體狀況。另針對獨居長者啟動關懷服務，由獨老關懷服務單位以電話及關懷訪視，並透過緊急救援服務瞭解獨居長者，提醒長輩留意身體狀況，並注意保暖。

衛生局提醒，已通知桃市急救責任醫院急診室加強備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備，因應寒害準備。針對長照獨居長者進行關懷服務，於執行家訪及電訪時加強關懷服務對象，提醒長照個案應留意自身健康狀況、定時服用慢性病藥、注意保暖、瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。另呼籲三高、心血管疾病等慢性病患者及長者，特別注意日常保暖，並適時增添衣物以避免低溫促發心血管疾病發生，若有胸悶、頭暈或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，請立即就醫。

教育局說，已提醒各校留意及啟動禦寒應變措施；交通局已責成客運業者整備預防、定時回報路線營運狀況，如有路面結冰、下雪等交通受阻情形，將透過CMS及桃園輕鬆GO APP發布即時路況訊息，提醒民眾注意。

經發局指出，已與台電公司、台水公司、中油公司及中華電信保持暢通聯繫管道，同時請各事業單位加強巡檢，提供穩定供水、電、氣及通訊；警察局所屬各分局已啟動寒流防制機制，除巡邏時加強注意轄內身體不適路倒民眾等案件，協助送醫處置外，也注意道路交通安全，如遇有結冰（霜）情形，將妥適管制處置。此外，警察局亦透過各機關設置的51處跑馬燈，宣導轄內民眾預防寒害。

消防局已加強整備救護車上之保暖物品，並加強向民眾宣導防範一氧化碳中毒、用火用電安全措施及避寒作為，民眾若發現疑似一氧化碳中毒的情形，請儘速通報消防局；勞動局強調，已於營造相關社群發布寒害預防宣導，提醒戶外工作者注意天氣變化，並隨時注意自身身體狀況。