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煮5菜1湯苦等！老公應酬回家「不吃熱過的」　人妻怒吞剩飯：尊重很難？

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年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲原PO氣得是老公忙著不回家吃飯，而是不提早通知。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

「不回來吃，是不會打電話告訴我嗎？」一名人妻每天用心煮5菜1湯的晚餐，但老公總是不先打電話回來報備，害得她與公婆為了不浪費食物，各個只能硬吞，但終究吃不完得丟掉；而且丈夫不喜歡吃「重熱過的菜」，回家後也不肯吃她煮的，讓她超級崩潰。

從人妻PO在臉書「爆怨公社」照片可見，桌上的菜餚極為豐富，一共是5菜1湯，分別是2道蔬菜、1尾油魚、1條虱目魚肚，以及1盤煙燻烤雞，雖說是家常菜，但豐富程度根本不輸圍爐，只是她用心煮卻不被捧場。

(圖取自pixabay網站)

▲每天準備一桌好菜，若家人不感興趣，很另人難過。示意圖，與本文無關。（圖取自pixabay網站）

人妻在貼文上寫道，菜煮好了給老公打電話，結果對方在電話那頭邊咀嚼邊說「在吃飯」，真的超討厭這樣，她雖然沒有煮得很厲害，但每道都是用心煮的，「不回來吃是不會打電話告訴我嗎？再說我胖就走著瞧。」

她接著透露，打一通電話也不用花多久時間，如果老公回到家會再吃她煮的，這樣她也不會生氣了，但老公又不吃熱過的飯菜，「我家從小教育要打電話報平安，既使我已嫁人了，從娘家回夫家也是秉持著這習慣，這樣的好觀念我依然會繼續傳承給我女兒。」

面對不提早報備的心累狀況，引來全台人妻留言暴怒說，「我老公也經常這樣唉」、「真的！很不替煮飯的人想」、「以後不用準備他的，餓死他」、「我也最討厭這樣，不然就是，煮了吃非常少，說晚上吃夜市」、「是身在福中不知福～」、「憑什麼還要讓這樣的人，想吃就吃，不吃就不吃，提早講也不難，尊重煮菜的人都不行嗎」。

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ET快訊
煮5菜1湯苦等！老公應酬回家「不吃熱過的」　人妻怒：尊重很難
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關鍵字：晚餐,煮菜,應酬,爆怨公社

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