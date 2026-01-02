川普自曝吃25年「高劑量阿斯匹靈」　醫師示警：別學

▲美國總統川普自曝大量服用阿斯匹靈。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日接受外媒專訪時透露，自己長期服用高劑量阿斯匹靈來「稀釋血液」，相關說法曝光後在網路上引發熱烈討論。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇今（2）日在社群平台發文提醒，名人個案並不等同於一般民眾的健康建議，呼籲民眾切勿自行仿效用藥。

醫師示警：名人案例不可複製



姜冠宇指出，每個人的體質與健康條件皆不相同，舉例來說，台積電創辦人張忠謀抽菸卻未罹患肺癌，投資大亨巴菲特95歲仍飲用可樂，而川普長期服用相對高劑量、達325毫克的阿斯匹靈25年，至今未出現腸胃道出血狀況，這些都屬於「個別案例」，並不代表一般人也能承受相同風險。

325毫克屬急性治療劑量，非日常保健



姜冠宇進一步說明，過去西方社會曾提出將低劑量阿斯匹靈納入日常保健的觀念，但隨著時間與研究累積，至今仍未證實對一般族群具有明確效益。且325毫克的阿斯匹靈屬於急性心肌梗塞或中風發作時的治療劑量，並非日常保健用途。

血栓風險關鍵在心律不整



他也強調，若希望維持血液循環順暢，其實透過多喝水、減少糖分、鹽分與油脂攝取，並維持規律運動，就能達到良好效果。血液是否容易形成血栓，多半與是否有心律不整有關，尤其是心房顫動，因血液產生渦流，才會顯著提高風險。

姜冠宇提醒，若沒有相關疾病困擾，不應自行服用阿斯匹靈，否則可能增加腸胃道出血或腎衰竭的風險。他呼籲民眾，與其仿效名人用藥，不如在醫師評估下，過著「無藥或減藥」的生活，反而更輕鬆、負擔也更小。