新竹縣消防演練最終場　縣長楊文科到場發加菜金

▲新竹縣政府消防局陸續辦理3場不同主題之「加強自衛消防編組能力及災害應變演練」，最終場於11日假湖口鄉遠東新世紀股份有限公司舉辦。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府消防局陸續辦理3場不同主題之「加強自衛消防編組能力及災害應變演練」，分別為大型倉儲、護理之家及大型化學工廠。最終場於11日假湖口鄉遠東新世紀股份有限公司舉辦，動員救災演練警、義消人員、救護志工及廠區員工共計150名，消防、救護車20輛次參與演練，本次演練結合火災及化學槽車外洩，場面相當逼真壯觀。

新竹縣楊文科縣長親自到場參與本次演習，並於演習結束後主持救災車輛捐贈儀式，頒贈感謝狀及紀念品予啟洋科技工程董事長劉奕廷，感謝劉董事長熱心公益回饋地方。另外年關將近，也頒發加菜金與新竹在地橘子禮盒慰勞警消人員年節期間留守之辛勞，再次強調預防火災是施政重點之一，肯定演習逼真，可作為其他廠區典範。提醒鄉親防範瓦斯外洩，預祝新年快樂！

▲縣長楊文科也到場參與本次演習，並於演習結束後主持救災車輛捐贈儀式，年關將近，楊文科也頒發加菜金與新竹在地橘子禮盒慰勞警消人員年節期間留守之辛勞。

新竹縣於2018年度辦理「高風險性工廠聯合安全檢查」，針對印刷電路板(PCB)生產工廠、管制量30倍以上之公共危險物品製造、儲存或處理場所等6類災害發生時危險性高之場所，檢查場所內公共危險物品及消防安全設備共計123家，不合格部份令其限期改善。故本次演練著重於化學災害搶救，模擬紡七廠1樓廠房發生火警，該處為3 層的建築物，使用的公共危險物品數量達管制量20 倍，由消防人員破壞鐵捲門後佈水線進入搶救，將員工救出後立即處置送醫；同時間，廠區員工回報於籃球場有乙二醇槽車發生洩漏並有員工被氣體嗆昏，依據化學災害處理原則H.A.Z.M.A.T劃分冷熱暖區，由消防人員穿著A 級防護衣前往洩漏區(熱區)進行人命救援及危險物品止漏任務，另由著B 級防護衣人員於暖區架設除汙棚，人員撤出時進行除汙作業避免擴大汙染。