台南安南區綠能科技廠火警　500平方公尺廠房陷火海

▲台南市安南區科工區工業七路１家3C資源回收之綠能工廠8日清晨傳出火警，約500平方公尺鐵皮廠房陷入火海，消防人員全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區科工區１家3C資源回收之綠能工廠1月8日清晨傳出火警，約500平方公尺鐵皮廠房陷入火海，由於廠內堆放資源回收物，火勢燃燒迅速猛烈，消防局出動近40部各式消防車前往搶救，由於火勢搶救不易，消防人員採取防護阻隔措施，築防線防止火勢擴大延燒，初步調查無人員受困傷亡，目前全力搶救中。

台南市清防局119勤務中心於8日清晨6時13分許據報位於台南市安南區科工區內1家3C資源回收之綠能工廠發生火警，消防局馬上派遣六大、土城、安南、安和、和緯等分隊出動各式車輛11部，人員33員，前往搶救。

消防人員到場發現火場是鐵皮建物，裡面堆放約2樓高的3C資源回收物，火場約佔地500坪，火勢燃燒迅速，消防人員馬上布水線搶救，並請119增援消防人車，消防人員在現場採4面防護搶救模式，防止火勢擴大延燒到其他廠房，並調來怪手協助挖開鐵皮射水搶救。

消防局陸續增援消防車近40部，人員約百名，但火勢雖被控制，卻難以撲滅，一直到上午9時，消防人員仍在射水搶救中，初步調查無人員受困傷亡，也尚未擴大延燒，目前第1、2、4面控制，第3面因有圍牆防護中。