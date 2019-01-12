高雄柴山石洞探險　21學員體驗驚嘆：天然美景超級壯觀

▲21位學員著安全裝備到高雄柴山石洞探險。（圖／記者宋德威翻攝）

記者宋德威／高雄報導

為了讓本期結業式更具教育意義，帶給少年更難忘的經驗，少年隊及少輔會結合高雄市政府教育局軍訓室，於12日到壽山國家自然公園辦理結業式。透過登山及探洞體驗，象徵少年延續點燈班不斷嘗試、樂於挑戰之精神，勇敢攀向自己人生的高峰、盡覽美麗風景。學員進入天然洞穴中驚嘆：「天然美景，大自然的力量真是超級壯觀」。

本次活動有了少年隊及少輔會的精心規劃及事前準備，再加上教官們全程陪同細心指導，讓少年能在安全無虞的前提之下，走過濕滑的山路，沿路欣賞柴山的離離蔚蔚山林風光，及大自然美不勝收的美景和蓬勃的生態，進入洞穴後別有洞天的美景驚艷了從未探洞的少年，少年新奇的探勘經過風化、侵蝕、雨水沖刷等地質作用的礁石地貌，以及石灰岩洞穴大自然鬼斧神工的鐘乳石，讓大自然的奧妙為少年帶來一場美與生命力的震撼教育。

登山完畢之後舉辦頒獎及授證儀式，並與少年一同回顧點燈學習歷程中的點點滴滴，透過回顧學習歷程勉勵少年謹記點燈計畫精神，讓少年在往後生活也能活出自信與精彩。

高雄市政府少年警察隊及少年輔導委員會共同辦理的「點亮家中溫暖燈」計畫，於102年辦理至今已進入第11期尾聲，點燈計畫為高關懷、高風險少年，打造一個下課後溫暖的去處，除了平日的技藝學習、課業輔導及法治教育之外，亦會利用假日帶領少年參與各項團體輔導活動，充實少年假日生活；並將少年平日練習的技藝運用公益活動上，不僅讓少年培養取之於社會、用之於社會的回饋之心，也促成少年展現所學所能、提升自我之機會。

本期少年們不論駐足路竹公園折造型氣球送給民眾進行反毒及反霸凌宣導、龍華國小反毒公益嘉年華開場鼓舞旌旗演出、新立養護中心陪伴長輩們玩桌遊、林園中芸漁港攜手淨灘做環保等等都在在展現他們參與點燈計畫後的成長與蛻變。

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