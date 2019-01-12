開紅色小跑車載短裙辣妹壓馬路　開太慢「帥氣哥」酒測0.3進警局

▲高雄醉男載短裙嫩妹壓馬路遭逮。（圖／記者宋德威翻攝）

記者宋德威／高雄報導

高雄市警方12日凌晨3時許在中華地下道執行取締酒後駕車勤務，一台外型亮眼的紅色小跑車異常緩慢，經警方攔查後是一名帥氣年輕人所駕駛，副駕駛座還載了一名上穿細肩帶下著短裙的嫩妹，駕駛稱要帶短裙妹外出兜風，但警方聞其全身酒味，經酒測後達0.30MG/L，使原本要帶短裙妹出外兜風的醉男，甚至經查詢發現該名男子已是第二次酒駕卻沒記取教訓，仍酒駕上路，顏面盡失。

據悉，酒醉男子稱在酒吧喝調酒後與友人要一同出門兜風順道回家，所以飲酒結束後開著德製紅色小跑車載著美人一路有說有笑，卻在行經中華地下道時遇到警方正在實施取締酒後駕車勤務，心虛的幸男突然車速變慢，使警方察覺有異將其攔查。

男駕駛經警方對其以簡易酒測棒吹氣時以為小口的吹就可以逃過一劫，卻被機警的警方聞到其全身酒味濃厚，請其下車後實施酒測，發現其酒測值達0.30MG/L，觸犯公共危險案移送法辦。警方呼籲，安全是回家唯一的路，透過執法強度、淨化治安環境，以確保市民安全、提供市民安心的居住環境。

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