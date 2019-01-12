廣州成3大交通樞紐　擁「30分鐘通勤圈」＋12小時全球航空交通圈

▲廣州市貌。（圖／翻攝自微博／廣州有軌電車）

大陸中心／綜合報道

日前正式印發的《廣州綜合交通樞紐總體規劃（2018－2035年）》顯示，廣州作為全國三大綜合交通樞紐之一，將打造「12小時全球航空交通圈」和「城內30分鐘通勤圈」，預計2020年前完成建設國際性綜合交通樞紐，到2035年擠身全球交通樞紐。以此為目標，廣州將統籌謀劃空港、海港「兩港」資源，構建樞紐核心支點。

12小時全球航空交通圈

廣州是大陸國內涵蓋海、陸、空各種運輸方式的典型樞紐代表，是全國三大綜合交通樞紐之一，主要基礎設施包括廣州白雲國際機場、廣州港、鐵路樞紐、公路站場及集疏運網絡等，樞紐格局基本形成。

據該規劃，廣州將打造開放式、立體化、智慧型綜合客運樞紐和多式聯運綜合貨運樞紐，探索建設自由貿易港等，預計到2020年建成國際性綜合交通樞紐。其中，基本建成以廣州為核心的粵港澳大灣區城際鐵路網和城際鐵路樞紐體系，實現「1小時交通圈」，並建成國家面向亞太地區的航空門戶樞紐、廣州國際航運中心。通過完善珠江口高速公路網，強化對粵港澳大灣區城市群的輻射力。

此外，廣州預計在2035年建成全球交通樞紐，實現「12小時全球航空交通圈」，構建支撐人和商品國際交流持續發展的現代化樞紐城市。同時，通過完善面向全球的航空航運網絡、面向亞歐大陸的鐵路班列，建成自由貿易港，持續提升服務全球的國際運輸能力和影響世界的國際交通網絡。

▼廣州塔和獵德大橋。（圖／CFP）

統籌謀劃「兩港」資源

空港方面，統籌構建機場體系，支撐外圍新城發展。依托廣州白雲國際機場，建設國際航空樞紐港，大力發展臨空經濟，建設成為國際領先的空港經濟示範區。同時，結合珠三角軍民航機場布局調整規劃研究廣州第二機場，結合周邊空域研究規劃廣州通用機場。

海港方面，優化廣州四大港區功能布局，重點發展南沙港區，實施廣州港出海航道拓寬工程、南沙港區四期工程、南沙港區國際通用碼頭工程等一批重大港航設施，實現港口貨運功能向南沙港區集聚。

客運樞紐空間布局中，廣州將規劃形成「雙芯兩極」。「雙芯」即航空芯—以廣州白雲國際機場為核心，構建航空樞紐網絡；主城芯—依托廣州中心火車站（廣州站—廣州東站）、廣州南站、白雲站等，建設廣州樞紐中心。「兩極」即南沙極—以南沙郵輪母港、南沙站為主，打造粵港澳大灣區世界高品質服務樞紐；東部極—以新塘站、增城站為主，打造東部門戶樞紐。

▼廣州有軌電車全長7.7公里，從廣州塔至萬勝圍，沿途可欣賞珠江美景。（圖／翻攝自微博／廣州有軌電車）

城內「30分鐘通勤圈」

該規劃提到，將打造以市域（郊）鐵路、城市軌道為主體，與城市主干道路、水上巴士共同構建樞紐銜接交通網絡。市域（郊）鐵路將成為聯接廣州主城區與外圍城區、周邊城鎮組團及其之間的通勤化、大運量快速軌道交通系統。這是廣州城市交通網絡的主骨架，將為市民打造「30分鐘通勤圈」，提高城市公共交通服務品質。

在對外交通方面，規劃形成銜接長沙、南昌、汕尾、深圳、珠海、南寧、貴陽、梅州等輻射全國10個方向「四面八方、四通八達」的對外戰略通道格局。城際鐵路則將以廣州為中心，規劃建成與粵港澳大灣區主要城市間1小時互通的城際鐵路交通圈。

此外，新型有軌電車也是《規劃》提到的重點交通方式。廣州將規劃形成「安全、便捷、舒適、低碳、經濟」的現代新型有軌電車系統，充分發揮其對城市軌道線網的銜接加密作用。

具體來說，預計規劃建設荔灣線、增城線、黃埔線等線路，促進城市重點發展區地面公交轉型發展；規劃研究南沙、從化、番禺、白雲、花都等行政區的新型有軌電車線網，構建城市各區內部公共交通骨干捷運系統，提升軌道交通運能和覆蓋率。