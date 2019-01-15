廣州開放台胞申報金融人才　最高補貼455萬

▲廣州天河中央商務區（天河CBD）。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸持續磁吸台灣高階人才！根據廣州市金融工作局最新發布的《廣州高層次金融人才支持項目實施(修訂)》，台灣同胞可申報廣州高層次金融人才，最高補貼100萬元人民幣，約合新台幣455萬元。

據中國台灣網報導，為積極貫徹落實「廣州60條惠及台胞措施」，廣州市金融工作局最新發布的《廣州高層次金融人才支持項目實施(修訂)》。

上述修訂實施項目，對應支持符合條件的台灣專業人才申報國家「千人計畫」、「萬人計畫」，和廣東省「珠江人才計畫」等政策內容，讓台灣專業人才可以享受相應的資金資助、生產辦公用房補貼等待遇。

▲去年正值大陸改革開放40年，持續推出措施吸引人才。（圖／記者陳政錄攝）

根據規定，廣州將對高層次的金融人才進行獎勵，安家補貼最高可達100萬元人民幣，支持對象包括金融領軍人才、金融高級管理人才、金融高級專業人才和金融柔性引進人才等。

其中，對現有符合資格的人才，提供10到50萬元人民幣不等的補貼，而對新引進的人才，給予20到100萬人民幣的比貼，但會分三年，按照40%、30%、30%比例發放。

實施辦法還規定，對擁有碩博士學位，或在國際金融機構工作超過10年的的「金融柔性引進人才」，會依照在廣州市的工作時間，給予相應的資金補貼，例如累積工作2個月，給予10萬元人民幣；累計工作6個月，一次性給予資金補貼20萬元人民幣。

此外，有意留在廣州發展的金融人才，將協助其配偶、子女安排專項入戶指標，暫無落戶意願的則可申請人才綠卡，在購房、購車、子女入學等方面享受廣州市民待遇。

事實上，自去年大陸推出對台31條措施以來，近一年各省市分別推出地區的具體落實辦法，包括福建省泉州市也在去年底對外發布「關於促進泉台經濟文化交流合作的若干措施」，指出要加強兩岸經貿交流，對符合資格的台資企業提供200萬元人民幣的資金補貼。