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北京市府11日東遷通州！成為第四個核心商務圈　帶動房價漲50%

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▲▼北京城市副中心行政辦公區。（圖／央視新聞客戶端）

▲北京城市副中心行政辦公區。（圖／央視新聞客戶端）

大陸中心／綜合報道

北京市級行政中心（北京市政府）於11日正式遷入城市副中心，由東城區正義路2號搬遷至通州區運河東大街57號。對於未來的城市定位，通州區要打造成為未來北京的新行政中心，城市副中心將成為第四個核心商務區。在這個發展趨勢下，通州的房價有望在未來5年實現至少50%的漲幅。

市級行政中心位於通州區潞城鎮北運河北岸，市委、市人大常委會、市政協辦公區在北、東、西三面呈「品」字形排列，市政府辦公區位於市委辦公區北側，整個辦公區建築風格簡樸莊重。

城市副中心將更合理地確立城市布局和結構，以和諧宜居為標准，將人口密度控制在0.9萬人/平方公里以內。同時，優化生產、生活、生態空間結構，生態空間面積將達到總面積的40%左右。未來，產業用地和居住用地比例將從現狀的1:1.3調整到1:2，到2035年達到平衡，基本實現在副中心工作、在副中心居住。

北京市副市長隋振江11日表示，城市副中心將以重點工程為抓手搭建城市骨架，包括行政辦公區後續工程建設、北京環球影城主題公園、運河商務區、綜合交通樞紐等。其中，城市「綠心」是在過去東方化工廠基礎上規劃建設約11平方公里的城市森林公園，同時在公園裡規劃建設三大文化設施，包括劇院、圖書館、博物館等。

▲▼ 北京市級行政中心。（圖／翻攝自微信公眾號／大山俱樂部）

▲ 北京市規劃圖。（圖／翻攝自微信公眾號／大山俱樂部）

據《房天下》報道，對於未來的城市定位，通州區就是要打造成為未來北京的新行政中心，再造一個東西城核心區。隨著市委市政府的東遷，將會吸引更多的市屬行政機構及事業單位遷往通州，同時會帶動相關的企業陸續入駐通州。

未來城市副中心的運河商務區將會發展成為北京的第四個核心商務圈，與國貿CBD、金融街及中關村並列，成為北京市租金最高的商務區之一。

▼ 北京未來核心四大商務區。（圖／翻攝自微信公眾號／大山俱樂部）

▲▼ 北京市級行政中心。（圖／翻攝自微信公眾號／大山俱樂部）

再者，各大名校資源、醫療資源將大規模遷往通州，提高城市公共配套服務，將會成為與核心區東西城並列的學區房價值高地。目前，城市副中心規劃學校達到246所，其中現有學校113所，新增學校規模達到了133所，新增學校大部分來自於東西城的名校。未來城市副中心的三級甲醫院將會達到八家，包括北大醫院、新華醫院、北京市婦產醫院等。

軌道交通規劃也將會進入高密度發展時期，通州城市副中心軌道交通密度將會增加到180公里，同時建立「環形和放射型軌道交通」，這和東西城的軌道交通規劃基本一致。

▲▼ 北京市級行政中心。（圖／翻攝自微信公眾號／大山俱樂部）

▲通州區房價說明圖。（圖／翻攝自微信公眾號／大山俱樂部）

據報道，隨著城市副中心的興起，房價有望在未來5年實現至少50%的漲幅，直至2025年155平方公里的通州城市副中心房價均價至少站穩8萬／平分公尺（人民幣，下同）以上。此外，到了2021年，隨著京唐城際、22號線開通，大廠人大三區一基地項目的落定，北三縣房價有望實現翻倍，預計燕郊南（含潮白河）可達3至3.5萬、大廠2.5至3萬、香河2至2.5萬。

至於亦莊和順義地區由於發展較早，利好消息略有透支，且目前新房房價已經突破5萬均價，未來上漲空間相對有限。最大的受益者或將來自平谷區域，目前房價水平相對較低，包括22號線沿線的馬坊、平谷城區等房價均只有2.4萬左右，未來有望翻倍。

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關鍵字：北京,東遷,市政府東遷,通州區,通州,行政中心東遷,北京核心商務區,北京城市副中心,北京房價

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