陸開放基礎教育師資西進　台籍教授：注意各地薪資差異　

▲甘肅小學生在課堂踴躍發言。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔／台北—廣州連線報導

大陸教育部10日公告開放港澳台居民申請中小學教師資格證。對此，在廣州暨南大學任教十年的台籍教授不諱言，大陸因為「薪資幾乎每年都有往上漲的希望」，因此對台籍教師來說極具吸引力。但他也提醒，不同城市的中小學教師薪資差距很大，「相對台灣有沒有競爭力非常不好說。」

按照大陸教育部網站公告，港澳台居民只要「遵守《中華人民共和國憲法》和法律，擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針」就可自願性在大陸申請中小學教師資格，流程和要求與大陸民眾一致。此外，過去大陸已開放台胞按與大陸民眾相同的程序申請高校（大專院校）教師資格，而中小學教師領域則因屬國民義務教育範圍，至本月10日才正式開放。

對此，廣州暨南大學新聞學系教授陳致中在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，自己2008年就到廣州教書，這些年下來，發現大陸的教育發展環境確實對台師有很大的吸引力，最主要的一點就是「機會多」，尤其台灣高教已經飽和的很厲害了，「很多流浪博士看不到未來」。

他強調，在台灣機會已經越來越少，「你再怎麼優秀，畢竟僧多粥少的很厲害，搶破頭也不一定搶得到想要的機會」，反觀大陸目前職缺還是很多，「而且是終身制的比較固定」，「還是比較海闊天空的。」

▲ 陳致中教授與學生合影 。（圖／本人提供）

對於「開放中小學教師資格證」這一政策，陳致中認為很可能吸引一波台師來大陸任職，但大陸不同城市的中小學老師薪資差別很大，例如北上廣深這類一線城市對比二三線城市小縣城，這點和台灣不一樣，台灣教育部都有統一的規定。

因此，陳致中表示，即使是有大陸中小學生教師資格證，但入職能拿到多少薪水、相對台灣有沒有競爭力這兩點非常不好說，「建議有志來大陸當教師的要看清楚，找到合適的機會再來吧。」

他還以自己為例，認為大陸另一個吸引點是發展的空間大。陳致中指出，自己2008年剛入職的時候工資比較可憐，1個月才人民幣5000塊（約台幣2.3萬），「但現在工資已經超過台灣同等級教授」。他提到，一般來說，年薪人民幣3、40萬是做的到的，如果拿到「長江學者」、「青年計劃」或者有很多研究方案在身的話，薪資還要更高一些。

陳致中指出，台灣的高教工資20年來幾乎沒有太大的變化，但在大陸，「幾乎每一年都可以看到工資往上漲的希望」，有點類似台灣以前經濟發展的時候，大家可以看到經濟不斷發展，收入不斷翻倍的前景。

▼暨南大學圖書館。（圖／暨南大學官網）