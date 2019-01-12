收15億光年外星信號　科幻小說家劉慈欣：我是不會回應的！

▲撰寫《三體》的科幻作家劉慈欣被譽為「中國當代科幻第一人」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報道

「加拿大收到15億光年外的神秘重複信號」傳出後，「要不要回應」成為討論話題，對此，撰寫《三體》的科幻作家劉慈欣說，這「應該由國際社會來決定」。但網路上不少人認為，別人15億光年前就有無線電了，可能會被外星人入侵，「不要回答！」；也有網友表示，「有生之年能看到地球毀滅也挺有紀念意義」。

BBC日前報導，天文學家公布了加拿大一座射電望遠鏡接收到來自遙遠星系的神秘信號細節，這一無線電脈衝確切的性質和起源尚不清楚，但在這一無線電信號中，有一個非常不尋常的重復信號，且有兩次相同的無線電脈衝，都來自大約15億光年距離的相同信號源。

消息曝光後，不少人會認為，來自太空的會重復出現的相同無線電信號，很可能是智能生物製造的訊號，「要不要回應」引起熱烈討論。針對類似情況，物理學家霍金生前就曾發出警告，希望世界上能夠監聽到宇宙信號的射電望遠鏡，不要回答任何可疑訊號，「在不明白對方意圖的情況下，不要暴露人類文明的存在」。

▼劉慈欣說，「我是不會回應的，至少現在不要立刻回應」。（圖／翻攝梨視頻）

根據《梨視頻》報導指出，科幻作家劉慈欣認為，「這種電波後來大部分都被證明是自然現像，至少不是只能發送」，「我是不會回應的，至少現在不要立刻回應」，會繼續了解監聽，並希望能夠破譯其中的一些信息，且這「是關係到全人類利益的一個事情，是否回應，該由國際社會來決定。」

▼科幻作家劉慈欣希望能夠透過這種電波，破譯一些信息。（圖／翻攝梨視頻）

劉慈欣為大陸知名科幻小說作家，擔任中國作家協會會員、第九屆全委會委員、中國科普作家協會會員、山西省作家協會副主席 、陽泉市作家協會副主席。代表作包括長篇小說《超新星紀元》、《球狀閃電》、《三體》三部曲等；中短篇小說《流浪地球》、《鄉村教師》、《朝聞道》、《全頻帶阻塞干擾》等書；其中《三體》三部曲被普遍認為是中國科幻文學的里程碑之作，將中國科幻推上世界的高度。

▼ 網友評論。（圖／觀察者網）

網友也紛紛發表自己的意見，「不回應派」的人認為，「如果只是一陣信號並不可怕，但若是同一信號源持久的發出，並且我們能接收到那才可怕」、「信號傳來需要15億年的時間，要麼他們已經滅絕，要麼他們已經進化到很厲害的地步」、「不應該用全人類的種族或者地球的毀滅作為承受代價」。但也有人表示，「雖然知道絕對不該回應，但轉念一想，有生之年能看到地球毀滅也挺有紀念意義。」

事後，有專家認為，重複信號的製造源頭存在很多假像理論，不該立即與外星人聯繫在一起。據《澎湃新聞》報道，中國科學院國家天文台研究員苟利軍表示，「很遺憾的是，因為這些爆發持續時標很短，很難進行後續追蹤，這也是為什麼到目前為止還沒有弄清楚其本質的最大障礙。」