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深圳600年歷史的「大鵬所城」　明清兩代南部的海防要塞

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▲▼大鵬所城。（圖／CFP）

▲大鵬所城。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

位於廣東省深圳大鵬新區的大鵬所城，始建於明洪武27年（公元1394年），有著600多年的歷史，曾湧現過賴氏「三代五將」、劉氏「父子將軍」等明清兩代十多位將軍，是明清兩代南部的海防軍事要塞，也是目前保存最完整的明清海防衛所之一。另外，深圳的別稱「鵬城」就來源於此。

大鵬所城位於深圳市龍崗區大鵬鎮鵬城村。據了解，當年平面呈近梯形布局，佔地約10萬平方米，城牆高6米、長1200米，上設垛口654個，並闢有馬道；全城分東、西、南、北四個城門（北門於明萬歷年間被堵塞），每個城門上建有一座敵樓，兩邊各設兩個警鋪；城外東、西、南三面，環繞著一條長1200米、寬5米、深3米的護城濠。

自明初建城以來，大鵬所城一直擔負著深港地區的海防安全，多次抵御和抗擊了葡萄牙、倭寇和英國殖民主義者的入侵，是明清時期的主要海防堡壘之一。大鵬所城也湧現出抗英名將賴恩爵、劉起龍和抗日勇士劉黑仔等一批英雄。

▲▼大鵬所城。（圖／CFP）

雖然經過600多年的時間，大鵬所城的街道、格局及建築至今仍保存的相當完整。目前，體現城外觀的部分城牆及東、南兩城門保存良好，城內現存有趙公祠、天后廟、華光廟、候王廟和十多座清代將軍府第等，其中賴恩爵的「振威將軍第」保存最為完整和突出，這對研究中國古代建築史、城鎮規劃建設史、明清民俗文化及嶺南地區古建築發展史等均具有重要的價值。

另外，自改革開放以來，各級政府高度重視大鵬古城的保護工作。深圳市政府1988年將其東門、南門、賴恩爵將軍府等公布為第三批深圳市級文物保護單位；廣東省人民政府1989年公布其為「省級文物保護單位」；深圳市委1995年將其公布為「深圳市愛國主義教育基地」，並於1996年成立「大鵬古城博物館」，對其進行科學有效的保護和管理。

大鵬所城2001年被國務院公佈為第五批全國重點文物保護單位；鵬城村2003年被建設部，國家文物局公佈為首批中國歷史文化名村；大鵬古城博物館2005年設為龍崗區直屬事業單位，由大鵬街道代管。

▲▼大鵬所城。（圖／CFP）

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關鍵字：大鵬所城,廣東省,深圳市,賴恩爵將軍,明清海防軍事要塞,粵港澳要聞,大陸軍武

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