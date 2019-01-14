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中美貿易有望在限期內達協議　劉遵義：未必滿意「但都能接受」

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▲▼劉遵義。（圖／CFP）

▲劉遵義。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

中美貿易談判在上週暫時告一段落。香港中文大學前校長、經濟學家劉遵義表示，相信在3月2日「90天休戰」限期前，兩國可望達成「雖不完全滿意，但雙方都能接受」的協議。不過，他強調，中美經濟及科技的競爭將長期存在，並會時有摩擦。

劉遵義接受星島日報專訪時指出，「中國有很大空間擴大進口美國商品，尤其是美國未曾對華出口的新產品，例如阿拉斯加的液化天然氣。對美國而言，這對GDP及就業有直接及即時的幫助；對中國而言，多用天然氣，減少燒煤也符合改善空氣污染、防止氣候變化的政策。」

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

中國近年在農產品方面上產能遠追不上需求，「那倒不如讓美國去養，省卻麻煩」。他說，「擴大進口美國農產品，是在不減少國內原本供應的基礎上進行的，對中國農民不會造成影響」，因此「中國承諾擴大進口美國產品，是滿足中國自身需求增加的『雙贏』方案，並不算是單方面讓步」。

劉遵義坦言，中國過去在知識產權保護方面做得不完善，但這需要過程，現在中國也追求創新，在全球頒發的專利數目已超越美國，位占第一，「這意味著中國也想其他國家保護其專利，因為保護知識產權已不只是保護外企的利益，也是保護自己，應該一視同仁。」

他強調，中國政府在2014年設立全國性知識產權法院，但最初的罰款並不高，只有1000元人民幣，「現在則加到150萬美元，數目不少，開始起到阻嚇作用。」

▲▼劉遵義。（圖／CFP）

劉遵義預測，中美下階段談判將觸及「中國結構性改革」議題，但沒有那麼悲觀，雙方是「可以解決的。」他同時認為，中美最大的紛爭「網絡竊盜」也是可以解決的，因為駭客是違法行為，美方若有證據可以提出，就用法律解決。

「貿易戰始終會結束，因為貿易戰是『雙輸』的」。他預測，3月2日前雙方「怎樣也會有個結果，未必雙方都好滿意，但雙方都能接受」，也不排除美方到時仍有很多抱怨和投訴，但「得些好意應收手」，美方應該會暫時妥協。

▲▼中美貿易戰。（圖／CFP）

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關鍵字：劉遵義,中美貿易,香港,粵港澳要聞,北美要聞

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