飛機發動機圖案之謎　「鷹眼」有神秘功能

▲飛機發動機上的圖案，主要確保有轉動，保障地勤安全。（圖／翻攝 航空知識）

記者任以芳／綜合報導

飛機發動機中間的進氣整流罩上，有一個像蚊香的圖案，長期以來，外界眾說紛紜，認為這種圖案是「鷹眼」，用來防止鳥類接近飛機發動機的。實際上，這個圖案另有功能，帶您揭秘。

《澎湃新聞》報導稱，關於這個圖案最常見說法是，只要在飛機發動機前面塗上這種圖案，可以防止鳥類接近發動機，可以避免發生「鳥撞」事故。「鷹眼」的說法不是空穴來風。

報導稱，曾有事件指出，1986年日本全日航空公司曾經進行了一個很有名的試驗，在26架飛機（包括波音747和767）的發動機進氣整流罩上，刷上類似於眼睛的圖案，其他飛機保持不變。

經過一年的飛行，發現刷上特定圖案的發動機，平均只被一隻鳥撞上，沒有刷圖案的發動機，平均有九隻鳥撞擊。根據結果顯示，全日航空公司的飛機開始刷上類似圖案，有圓型、蚊香型等來防止鳥撞。

實際上，飛機發動機中央轉動的「蚊香」或「鷹眼」，最開始、主要的功能就是讓地勤人員一目瞭然，這台發動機是否在轉動，保障地勤人員的人身安全。

報導說，有可能是傳入大陸的時候，有人看到這個圖案像鷹眼，才取「鷹眼」的名字。後來日本全日航空公司發明一種仿照眼睛的圖案，認為可以防止鳥類接近發動機，所以才有「鷹眼」的誤傳，這種做法能否防止鳥撞還是存疑的。