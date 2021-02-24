桃機第三航廈招標瑕疵重新再招標　今資格審查合格廠商名單出爐

▲桃園機場第三航廈工程一再延宕。（示意圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場第三航廈主體工程日前發生標案瑕疵導致廢標，經檢討後重新公告招標，今（24）日上午10時截止投標，計有由Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同合作之1組廠商參與投標並順利通過資格審查。桃機表示，後續將儘速啟動第二階段規格標邀標作業，預計於3月底前完成評選。

桃機指出，「第三航站區主體航廈土建工程」選擇性招標第二次招標之第一階段資格標，今日上午10時截止投標，計有由Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同合作之1組廠商參與投標，經下午2時開標，該組廠商順利通過資格審查。

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桃機表示，將儘速啟動第二階段規格標之邀標作業，預計於3月底前完成評選，後續將與得標團隊共同合作打造全新國家門面，不負國人期望完成此重大建設計畫。

▲民航局長林國顯。（圖／交通部提供）

林國顯先前在交通部新春記者會表示，由於受到標案瑕疵影響，導致好不容易的標案廢標。預估第三航廈完工期程最短會再順延2-3個月。

林國顯表示，雖然新冠肺炎嚴重衝擊全球航空產業，不少國家對於機場建設計畫有變更，但第三航廈會繼續往前執行，超前部屬才能因應未來需求。

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

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