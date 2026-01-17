高空吊鋼板「只放1顆三角錐」無人交管　人車驚險穿越警察要辦了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市新興區六合一路一處飯店大樓施工時，動用大型吊車高空吊掛鋼板，樓下道路卻僅放置一個三角錐，現場無任何交通指揮或防護措施，往來人車被迫從吊掛下方通行，險象環生，畫面曝光後引發網友譁然，直呼「根本玩命」，警方獲報後到場查處，確認違規，將依法開罰，並通報相關單位究責。

▲高雄某大樓施工高空吊鋼板，卻無人交管，險象環生。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

網路流傳影片顯示，六合一路與復興一路口，一輛大型吊車正將鋼板吊掛至高樓，正下方道路仍有車輛、行人穿梭，施工單位卻未拉設封鎖線，也未派員交管，僅象徵性擺放一顆三角錐，險象環生，讓目擊民眾看了直冒冷汗。

▲高空吊掛鋼板竟只放三角錐無人交管，險象環生。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方指出，昨（16）日上午10時50分許接獲民眾報案後，立即派員前往查處。經了解，施工業者雖已向主管機關申請路權，核准期間為1月15日至20日、每日上午9時至下午4時進行吊掛作業，但警方到場時，發現施工單位未依交通維持計畫配置交通指揮人員，也未設置必要安全防護，已明顯違規。

▲高雄某大樓施工高空吊鋼板，卻無人交管，險象環生。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，施工業者使用道路作為工作場所，卻未落實交通安全措施，已違反《道路交通管理處罰條例》，可對行為人或其雇主處1200元至2400元罰鍰，並得勒令停工、責令清除現場設施；此外，未設置交通指揮或安全設備，導致公眾通行有危險，恐涉《刑法》妨害公眾往來安全罪，警方將依法移送偵辦，同時通報市府勞工局與工務局依權責處理。