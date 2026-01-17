夜夜監視？北斗砲陣地詭見多架無人機　居民恐慌怒控違法偷拍

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮的國防部東螺溪北岸砲陣地周邊住戶，近半年以來生活飽受干擾，因為入夜後，經常看到3至4架不明無人機在空中盤旋，不僅飛行高度疑超過法規限制，甚至闖入軍事禁航區、彰化高鐵周邊，引發居民對隱私與國安的高度憂慮。當地里長證實，已通報國防部後備指揮部，近日將派保防員查看。

▲北斗鎮砲陣地周邊天空，深夜出現詭異多架無人機。（圖／民眾提供）



整個天空都是空拍機

根據居民拍攝的影片與描述，這些無人機經常在夜間出沒，機身閃爍光芒，起初還被誤認為是星星，後才驚覺是無人機群。居民無奈指出「你看！整個天空都是空拍機啊！」、「每天都來，對到身心俱疲」。由於飛行軌跡不僅限於軍事陣地上空，也會出現在高鐵彰化站周邊及住宅區，讓居民擔憂被偷拍，嚴重影響日常生活。

▲北斗鎮砲陣地周邊，深夜出現詭異無人機。（圖／民眾提供）

里民指出，台灣無人機飛行高度限制為不得超過地表約120公尺，並需在目視範圍內操作；機場周邊黃區限制在60公尺以下，禁航區機場、軍事基地、政府機關周邊，禁止飛行。但這些無人機在夜間飛行、又進入公告禁航區周邊，明顯已涉嫌多重違規事涉國防機密的砲陣地，為何相關單位未能及早主動偵查與驅離，使得民眾看得心驚驚，紛紛擔心生活隱私被偷拍曝光。

里長通報軍方將派員現勘

新生里長吳金郎他在接獲大量陳情後，已聯繫後備指揮部，並獲得軍方回應將於近日派保防員至現場了解情況，還給居民一個平靜安全的生活空間。

▲北斗鎮砲陣地周邊，深夜出現詭異無人機。（圖／翻攝自Google Map）