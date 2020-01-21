百貨公司隨機殺人！女大生排隊上廁所慘遭「頸部反覆切割」…血染白裙倒地

▲衣服全染血。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

臨近過年，總少不了和親戚朋友相聚，約著吃飯見面。然而，幾名剛畢業的女大生日前在西安市一百貨公司吃飯時，卻慘遭一名陌生男子隨機殺人。受傷最嚴重的女孩頸部前後都被殘忍的反覆切割，額頭也慘被割開，血染全身。她僥倖撿回一命後心有餘悸，「一輩子的陰影吧，公共廁所現在都不太敢去上了。」

據《都市快報》報導，王姓女大生和大學舍友們1月17日晚上在西安市五路口萬達廣場吃飯，期間一起去廁所的時候，發生了血腥意外。

舍友回憶，「當時有一個男的衝進來，我和小王之間還沒說話，都在想為什麼會有一個男的進來，這男的直接衝向另外一位朋友，她還在廁所最裡面，直接被扇了一巴掌，然後看他又掏出了一個東西，我們當時就亂了，擠著跑出去了。」

▲舍友回憶驚魂一幕。（圖／翻攝自看看新聞）

而可憐的王女當時並沒能跑掉，隨後慘遭陌生男子持刀瘋狂捅刺。她描述細節時表示，「我以為他給我澆了汽油啥的，後來一摸是血，我就有點兒懵，後面不知道什麼時候被拖出去了。」

目擊清潔工表示，當時兇手把王女壓在地上，在地上瘋狂打人。舍友說，「小王額頭上的傷口最明顯，有一個特別大的傷口，整個臉上、毛衣上、裙子上都是血。」

看到女兒有如此遭遇，王女的媽媽也是止不住地流淚。除了身體上的傷痛，心理陰影更是她和同學們短時間內無法消解的。目前，王女的病情基本平穩，還在等待院方的進一步治療。

▲傷情證明。（圖／翻攝自看看新聞）

令人心驚的是，兇手在傷害多人後，並沒有選擇逃離。目擊清潔工說，「他自己把衣服脫了，就在旁邊站著。」

事發後，正在樓下巡邏的警員迅速趕到，現場控制住這名男子。據警方通報，行兇男子二十多歲，無業，從外地來到西安沒幾天，行兇前曾獨自喝掉大量白酒。至於作案動機，西安公安新城分局東五路派出所表示，仍在調查當中。

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