摸14歲女友酥胸卻「吃不到」　潘俊皓帶西瓜刀赴宜蘭嚇壞女網友

▲▼留宿惡狼潘俊皓的女網友也嚇一跳的說：「沒想到他是一匹性侵惡狼！」，並出示潘男臉書大頭貼改成西瓜刀照片及潘男出示摸認識14歲女友胸部的照片。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

警方11日上午11時50分在宜蘭一民宅內逮捕惡狼潘俊皓，留宿潘男的女網友也嚇一跳的說：「沒想到他是一匹性侵惡狼！」

因打電玩「傳說」在線上合作不錯互加LINE好友，而認識惡狼潘俊皓的女網友說，先前潘男有傳一張手摸14歲女友胸部的照片給她看，她要潘男等對方長大並好好愛人家，後來潘男也傳與女友分手的對話給她看。

女網友表示，10日晚7時許潘男抵達宜蘭，但她因工作一直無法接聽電話，直到晚間11時許，才接到電話，潘男說因騎機車騎了很長一段路，錢包掉了，只剩油錢，希望女網友收留一夜。晚間並與她及她丈夫等人到宜蘭市中山公園喝酒聊天，當時潘男說「前幾天跟14歲的小女友分手了，心情很差，而且還吃不到」，她質疑「為什麼找這麼小的女孩子？」潘男回答「年紀大的都不要我！」

女網友說，可留宿潘男一下，但要潘男在11日凌晨就走人，沒想到潘男與她丈夫打電玩團戰，打到11日上午10時，因她丈夫要睡覺才作罷，她才讓潘男在廚房打地鋪，並出門買東西，沒想到不久後，警方就上門抓人了，她回家時丈夫才跟她說「已經被警察抓走了！就一直感覺他怪怪的，凌晨時他還從包包裡拿出西瓜刀給我看！」她也驚恐的說「對啊！他臉書大頭貼凌晨就改成西瓜刀照片，實在是太恐怖了，沒想到他是一匹性侵惡狼！」。

▲潘男留宿網友家打地鋪。（圖／記者游芳男翻攝）