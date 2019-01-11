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把握今天好天氣！氣溫溜滑梯「高溫驟降6度」　北台濕涼

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▲▼台北車站,機場捷運,交通,艷陽,人潮。（圖／記者邱顯燁攝）

▲預估這波東北季風影響到下周四。（圖／記者邱顯燁攝）

生活中心／台北報導

中央氣象局指出，今（11）日各地天氣大致溫暖穩定，僅東半部地區及北部山區有零星降雨，明日鋒面通過，下午起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，高溫與今天相比降6度剩21度，預估東北季風影響到下周四，中部以北及東北部低溫下探至15、16度，其他地區約17、18度。

氣象局表示，今天白天各地高溫約26至28度，不過低溫則約18至20度，西半部日夜溫差可達9、10度，提醒民眾早出晚歸要多注意溫度變化。氣象局預測，明天北部高溫只剩21度，跟今天相比一口氣下滑6度，這段期間，中部以北及東北部低溫下探至15、16度，其他地區約17、18度，北台灣整天濕涼，中南部日夜溫差大。

▲▼2019年1月11日的衛星雲圖。（圖／氣象局提供）

▲11日天氣穩定。（圖／氣象局提供，下同）

氣象專家吳德榮今在「三立準氣象•老大洩天機」專欄中表示，沿海低溫出現在三芝19.4度，都會區低溫則是台北市20.6度，今天至明天上午白天溫暖舒適，不過明日下午至下週一清晨受東北季風影響，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨。

吳德榮指出，雖然冷空氣不強，北台灣仍感濕涼，都會區低溫約17度，沿海空曠地區低溫剩15度，下周一上午至周二東北季風減弱，天氣好轉、氣溫逐日回升，但下周三、四另一波東北季風影響，迎風面再轉有局部雨，北台灣天氣濕涼。

▲▼2019年1月11日天氣雨量圖。（圖／氣象局提供）

▲11日天氣雨量圖。

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關鍵字：氣象局,氣象雲,氣象,吳德榮,三立準氣象•老大洩天機

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