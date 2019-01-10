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「冬天過一半還沒冷的感覺」　強冷空氣何時來？一張圖解答3問題

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▲▼氣溫,天氣,寒流,冷空氣,冷氣團,冬天,高壓,低溫,降溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲您覺得這個冬天冷嗎？（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（10日）東北季風減弱，迎風面水氣減少，因此各地天氣大致穩定、陽光露臉，僅東半部地區及北部山區偶有零星雨；溫度方面，白天北部及東半部氣溫明顯回升，高溫來到25至27度，中南部可達28、29度。天氣風險公司則用一張圖卡，幫大家回答未來冷不冷？下一波冷的時間？

氣象局說，今各地感受舒適至溫暖，中南部日夜溫差大，但各地早晚仍稍有涼意，低溫在17至20度；另外，今晚起至周六（12日）清晨，台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲的影響能見度，行車請注意路況、交通往返亦請留意相關資訊。

氣象局指出，周五（11日）、周六各地仍大致舒適溫暖，迎風面的東半部地區及北部山區有一些局部短暫雨，北部地區雲量亦增多，中南部地區還是多雲到晴；但周六開始，台灣附近水氣稍增、北部及東半部雲量偏多，高溫將略降3、4度，各地低溫仍普遍在17至19度之間。

▼氣象局預報，周日至下周二將有另一波東北季風增強及影響，北部低溫下探15度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周日（13日）至下周二（15日）將有另一波東北季風增強及影響，迎風面水氣再增多，北部及東半部地區易有局部降雨，中南部維持多雲到晴，北台灣整天濕涼，其他各地早晚也偏涼。根據氣象局預報，北部下周一、下周二低溫探15度。

氣象局說，下周三（16日）至下周五（18日）大致仍為東北季風影響的天氣型態，迎風面的北部及東半部地區以濕涼的天氣為主，中南部則是為多雲到晴、日夜溫差大。

天氣風險公司在臉書表示，「其實冬季已經快過一半了，很多人還是覺得沒有冬天的感覺」，並提出公司總監賈新興製作的一張圖卡，幫大家回答3個問題。

▼一張圖看3個冬天問題。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

1、 未來冷不冷？
答：目前的中短期預報來看，到1月底之前暫時都沒有特別強的冷空氣南下趨勢。

2、下一波再冷的時間？
答：預估周日到下周一東北季風就會增強，北台灣低溫可能下探到15度。

3、今年是否為暖冬？
答：目前的統計資料來看，12月份明顯偏暖，全台平均溫度統計比起氣候值高出2.54度。接下來就要等2月份過完，才能最後統計這個冬天是否為暖冬，如果以現在的趨勢來看，暖冬的機會的確是比較偏高的。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,天氣風險

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