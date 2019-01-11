今飆29度高溫！　「北部周六轉雨」連5天低溫探15度

▲氣象局說，今各地天氣溫暖穩定，西半部及外島留意局部濃霧。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（11日）各地天氣大致溫暖穩定，僅東半部地區及北部山區偶有零星雨；溫度方面，各地白天高溫約29至29度，中部以北沿海地區由於雲量較多，高溫稍低一些。氣象局提醒，周日（13日）至下周四（17日）東北季風影響，中部以北及東北部低溫下探至15、16度。

氣象局說，今早晚仍稍有涼意，各地低溫約18至20度，中南部日夜溫差大；另外，今晚起至周六（12日）清晨，台灣西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲的影響能見度，行車請注意路況。氣象局也對連江縣發布「濃霧特報」，清晨能見度不足200公尺。

氣象局指出，周六一早鋒面通過，下午起東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率提高，北部一整天感受濕涼，高溫僅20、21度。

▼氣象局表示，中部以北及東北部周日到下周四低溫下探至15、16度。（圖／氣象局）

氣象局預報，周日至下周四東北季風影響，北部及東半部雲量偏多，高溫將略降3、4度，中部以北及東北部低溫下探至15、16度，其他地區約17、18度，北台灣整天濕涼，其他地區早晚也較涼；迎風面水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴。

氣象局表示，下周五（18日）至下周日（20日）東北季風減弱，氣溫稍回升，迎風面的北部及東半部地區仍有短暫雨，中南部為多雲到晴、日夜溫差大的天氣型態。