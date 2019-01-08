「賓士A180、NISSAN休旅車」搶抽！超商雙雄90萬份福袋限量開賣了

▲全家福袋1/9開賣，兩輛賓士車等你抽。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

準備開搶了！因應農曆春節即將到來，超商雙雄紛紛於1月9日開賣限量福袋。其中，全家便利商店今年也首度推出頭獎Mercedes-Benz A180賓士2個名額，讓消費者試手氣。

繼去年首度推出限量15萬份Hello Kitty福袋，並於開賣第一天半小時即秒殺後，小7今年再度推出限量福袋，且數量還比去年再增加，分別為199元福袋限量15萬個、299元福袋限量5萬個，總共20萬個。

小7指出，今年再推出全新「限量Hello Kitty金豬年開運福袋」，於9日下午3點開放限量預購。其中，今年新推出的299元福袋，其每包價值更超過千元，CP值高。而1月30日將抽出福袋最大獎，總獎項高達77個大獎，包含NISSAN豪華休旅車、華南銀行10萬元刷卡金等。

而全家的福袋同樣只要上架販售後，即會引起網友搶購跟討論風潮。全家指出，今年福袋再進化，不只有多款零食飲料，更有機會獲得神秘集點贈品、商品預售兌換券，抽獎禮物也首度推出2個名額的頭獎Mercedes-Benz A180賓士，每台市價158萬元。

全家表示，今年開運金豬福袋售價199元，內含的商品、贈品總價值最高900元，最低也有300元以上。福袋自1/9上市，限量70萬個。

另外，萊爾富的福袋則早已開賣，今年共限量55萬份，每袋售價100元，內含5款熱賣零食、飲品與抽獎券乙張。頭獎主打世界頂級名車BMW318i，而貳獎、參獎分別為TOYOTA Altis、TOTOYA VIOS，共三台車讓消費者抽獎。

萊爾富指出，自今年1月首次推出17萬份福袋，開賣即熱銷一空，帶來千萬業績。而這次更大手筆祭出3台名車，讓消費者抽獎。同時，還加碼祭出逾萬份內含周大福或施華洛世奇等隱藏版精品福袋。預計能帶動整體業績成長約10%。

至於OK超商則自1/22至2/3才開賣福袋，限量一萬個，每袋售價100元，最大獎為杜拜雙人6日遊套裝行程，價值20萬。其中，於1/22到1/23購買百元福袋的會員，還能同時參加黃金豬抽獎活動。