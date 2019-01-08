　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「賓士A180、NISSAN休旅車」搶抽！超商雙雄90萬份福袋限量開賣了

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 全家福袋 。（圖／資料照）

▲全家福袋1/9開賣，兩輛賓士車等你抽。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

準備開搶了！因應農曆春節即將到來，超商雙雄紛紛於1月9日開賣限量福袋。其中，全家便利商店今年也首度推出頭獎Mercedes-Benz A180賓士2個名額，讓消費者試手氣。

繼去年首度推出限量15萬份Hello Kitty福袋，並於開賣第一天半小時即秒殺後，小7今年再度推出限量福袋，且數量還比去年再增加，分別為199元福袋限量15萬個、299元福袋限量5萬個，總共20萬個。

小7指出，今年再推出全新「限量Hello Kitty金豬年開運福袋」，於9日下午3點開放限量預購。其中，今年新推出的299元福袋，其每包價值更超過千元，CP值高。而1月30日將抽出福袋最大獎，總獎項高達77個大獎，包含NISSAN豪華休旅車、華南銀行10萬元刷卡金等。

▲▼ 超商福袋 。（圖／業者提供）

而全家的福袋同樣只要上架販售後，即會引起網友搶購跟討論風潮。全家指出，今年福袋再進化，不只有多款零食飲料，更有機會獲得神秘集點贈品、商品預售兌換券，抽獎禮物也首度推出2個名額的頭獎Mercedes-Benz A180賓士，每台市價158萬元。

全家表示，今年開運金豬福袋售價199元，內含的商品、贈品總價值最高900元，最低也有300元以上。福袋自1/9上市，限量70萬個。

另外，萊爾富的福袋則早已開賣，今年共限量55萬份，每袋售價100元，內含5款熱賣零食、飲品與抽獎券乙張。頭獎主打世界頂級名車BMW318i，而貳獎、參獎分別為TOYOTA Altis、TOTOYA VIOS，共三台車讓消費者抽獎。

▲▼ 超商福袋 。（圖／業者提供）

萊爾富指出，自今年1月首次推出17萬份福袋，開賣即熱銷一空，帶來千萬業績。而這次更大手筆祭出3台名車，讓消費者抽獎。同時，還加碼祭出逾萬份內含周大福或施華洛世奇等隱藏版精品福袋。預計能帶動整體業績成長約10%。

至於OK超商則自1/22至2/3才開賣福袋，限量一萬個，每袋售價100元，最大獎為杜拜雙人6日遊套裝行程，價值20萬。其中，於1/22到1/23購買百元福袋的會員，還能同時參加黃金豬抽獎活動。

ET快訊
影／野生周子瑜現台南咖啡廳！抱吉娃娃愛犬親民合照
2018手機相機評測出爐！iPhone XS Max敗給「3
影／凌晨奔中壢旅館開門「4鬼陰笑」　修行者：快刪照

關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,福袋,萊爾富,OK超商,賓士,汽車,抽獎

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

量販「史上最貴泡麵」現身！每天限量只賣88碗　全台僅2家店可買

70歲以上免費剪髮「優惠長達2年」！量販全台73家店不限消費都能用

得來速也能嗶！用悠遊卡就能買麥當勞　3月底全台門市全面開刷

線上爽抽「買1送1」優惠又來了！星巴克限時7天免費玩快試手氣

邊喝咖啡邊逛超市！搶攻750億「黑金商機」　全聯用3招收服婆媽

「賓士A180、NISSAN休旅車」搶抽！超商雙雄90萬份福袋限量開賣了

團購辦年貨　小農品牌標榜使用台灣豬激出買氣

拿舊包上Samsonite RED專櫃，就可以69折換新包 超划算

拿坡里披薩也要漲價了！外帶、外送調漲10元　網淡定：先吃炸雞壓驚

網購年菜流行自由混搭　民眾愛跨名店挑選心中夢幻年菜

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

「賓士A180、NISSAN休旅車」搶抽！超商雙雄90萬份福袋限量開賣了

團購辦年貨　小農品牌標榜使用台灣豬激出買氣

拿舊包上Samsonite RED專櫃，就可以69折換新包 超划算

拿坡里披薩也要漲價了！外帶、外送調漲10元　網淡定：先吃炸雞壓驚

網購年菜流行自由混搭　民眾愛跨名店挑選心中夢幻年菜

小兵立大功！可果美將小小蕃茄　發揮最大營養價值

漢堡王讓人回不去！嗨辛華堡美乃滋辣度升級超過癮！

三商巧福漲價「牛肉麵貴5元」！神人揭35年不倒5大特點...網讚：中肯

量販「史上最貴泡麵」現身！每天限量只賣88碗　全台僅2家店可買

【廣編】卡片遊戲機台「偶像學園Friends !」　3月在台啟動

驚悚一瞬間！薇閣校車跨導引線撞機車　騎士遭捲車底遭輾斃

武士刀砍出名！「彰化李李仁」曝辛酸過去　逆轉2倍收入：靠動頭腦

廚餘去化防非洲豬瘟 賴清德：全力協助及共同防疫

不會分手！睡前和伴侶做「10件事」超甜蜜...你們做到幾個？

花蓮吉安清晨傳槍響！　2派人馬酒後衝突朝天開3槍

日本九州近海規模6.4地震！觀光局：無接獲台旅客受困、傷亡

快訊／「我已年邁，竟被你拖出來當顧問」　瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

51歲妮可基嫚海邊辣曬「四塊冰塊肌」　公開身材凍齡4秘訣

影／安聯：未來3到5年是AI關鍵年　企業將蜂擁投資

2級地震有危機？　新北市搭地震文推「防災型都更」

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

量販史上最貴泡麵！每天限量88..

三商巧福漲價了　神人揭不倒特點

70歲以上免費剪髮！73家店都..

抽澳門雙人來回機票

拿坡里披薩漲價！網：吃炸雞壓驚

嗨辛華堡美乃滋辣度升級超過癮

快！免費送王品、陶板屋餐券30..

根本維鷄百科！知識王神解網推爆

星巴克限時7天線上抽「買1送1..

58金高「千日醇」陳年好喝又增..

好市多草莓蛋糕變了？一堆沒人搶

小兵立大功！蕃茄發揮最大營養價..

殺破行情！只要118萬就能開賓..

更多熱門

相關新聞

黑道內鬨截車砍殺　港警拘捕35人

公路上光天化日之下截車尋仇，港片「古惑仔」當地真實上演。7名男子於5日駕駛2輛BMW追逐1輛賓士轎車，前後夾車截停賓士後，手持刀棍下車打碎賓士車窗，並歐打砍傷車內4名男子。香港警方查明為黑道同門內鬨事件後，於6日動員590名警力全港搜捕，共拘捕35人。

　速霸陸Forester新春車價大優惠

BMW 3系列搞「加長版」大陸獨享

非典型開箱／KIA Stinger試駕

福特Focus大改款2／20台灣發表

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

凌晨奔中壢旅館！4鬼全陰笑等著壓床

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

超美小三被圍攻影片瘋傳　網心疼

心好累！感情出現「8跡象」快分手

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面