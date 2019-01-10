房地產公司「堆鈔票山」狂發2千萬年終　「最強員工」抱167萬回家

▲房地產公司狂發2.2千萬年終獎金。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

某間房地產公司為了犒賞員工的付出，在年終餐會上發出500萬的人民幣（約2,259元新台幣）作為年終獎金，其中「最強員工」可把37萬元現金（約167萬新台幣）抱回家；雖然有炒作嫌疑，但公司回應，這完全是為了「肯定員工付出」。網友看了滿滿鈔票山影片說，「都是別人家的」、「我也想我們老闆炒作炒作」、「對於銷售人員一定要發現金才行，這樣他們看到才有動力！」。

▲舞台右側有座鈔票小山。（圖／翻攝梨視頻）

綜合陸媒報導，浙江杭州某間房地產公司，在年會上發放了500萬的人民幣作為年終獎金，只見舞台上表演者賣力擊鼓炒熱氣氛，一旁的桌上堆滿百元人民幣紙鈔，宛如一座紅色小山，獲獎的員工上台時，「人手一疊」獎金，開心的拿獎盃合影拍照；根據了解，員工最多可抱走37萬人民幣，也就是帶167萬新台幣回家。

▲員工上台領獎都是「人手一疊」。（圖／翻攝梨視頻）

不過這樣的「鼓勵方式」也讓人質疑有炒作嫌疑，該房地產公司回應，年終獎金是老闆對員工的獎勵，「這什麼炒作？」，「這個東西（獎金）要有業績做出來才有紅包的」，一年到頭工作這麼辛苦，「紅包獎勵也是對自己工作的一種肯定」。

▲員工最多可抱回167萬。（圖／翻攝梨視頻）

年終獎金其實象徵著公司對員工的物質獎勵，但是實際到手的薪水有多少，就完全不同了，像騰訊年終獎金一次就能發出好幾個月的薪水，可謂相當豐厚。另外，也有公司把年終獎金拆成多個區塊，在年終尾牙只發一部分，剩下的則等到年後才逐次發出，目的就是為了留住優質員工。

房地產年終影片在網路曝光後，不少網友回應，「都是別人家的」、「我也想我們老闆炒作炒作」、「對於銷售人員一定要發現金才行，這樣他們看到才有動力！」甚至有台灣網友回應，「這個數字，台灣人羨慕了」。