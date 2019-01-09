華聞快遞／金正恩對中國進行訪問　陸外交部：朝美保持接觸是有益的

▲金正恩與李雪主，準備從平壤啟程訪問北京。（圖／路透）

《北京》金正恩對中國進行訪問 陸外交部：朝美保持接觸是非常有益的

中共中央對外聯絡部新聞發言人8日在北京宣布，朝鮮勞動党委員長、國務委員會委員長金正恩1月7日至10日對中國進行訪問。對於「是否與美朝將舉行領導人會晤有關」一問，陸外交部表示，「中方一貫認為，作為半島核問題的關鍵當事方，朝美保持接觸是非常有益的。中方支援朝美雙方繼續開展對話，並能取得積極成果。」（人民網）

《上海》特斯拉上海工廠開工建設 項目總投資達500億

特斯拉上海超級工廠（一期）於7日開工建設，該項目總投資達人民幣500億元，一期投資預計為160億元，按計劃，初期將先建成組裝產線，隨後推進特斯拉國產化進程。一期專案建成後，生產車型包括Model 3和Model Y，目標年產25萬輛純電動整車。（人民網）



《江蘇》出台「1+10」政策大禮包 優化營商環境

江蘇省審改辦印發的《加快推進「不見面審批（服務）」進一步優化營商環境的實施意見》8日公開，包括1個主文件、10個子檔，明確今後一個階段的主要任務和努力目標。該系列檔中，點到具體名稱的省級部門及省電力公司等服務機構共22個，它們將合力推動營商環境的持續優化。（新華日報）

《北京》國家科學技術獎勵大會隆重舉行 劉永坦、錢七虎獲最高獎

2018年度國家科學技術獎勵大會於8日在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席習近平為獲獎代表頒獎，國務院總理李克強則是代表黨中央、國務院在大會上發表講話。這次的獎勵大會共評選出278個個項目和7名科技專家，其中最高科學技術獎，分別授予哈爾濱工業大學劉永坦院士和中國人民解放軍陸軍工程大學錢七虎院士。（新華社）

▼2018年大陸國家科學技術獎勵大會8日在北京舉行。（圖／翻攝自新華網）

《黑龍江》推行終身職業技能培訓制度

省政府近日印發了《關於推行終身職業技能培訓制度的實施意見》，將推行終身職業技能培訓制度。該意見共分為六個部分，第一部分是「總體要求」，第二至第五部分是主體部分，第六部分是「保障措施」。主體部分包括四個方面13項措施，內容包括面向城鄉全體勞動者，完善從勞動預備開始到勞動者實現就業創業，並且貫穿學習和職業生涯全過程的終身職業技能培訓政策體系。（人民網）

《北京》近五年來各類市場主體總量增加7成以上

大陸市場主體從改革開放之初的不足50萬戶，到2018年11月底全國實有市場主體1.09億戶，特別是近5年來，各類市場主體總量增加70%以上。私營企業在允許登記後的1989年，總數不過9.05萬戶，而截至2018年11月底，全國登記的私營企業已有3105.37萬戶，增長了340多倍。（人民網）

《重慶》部分航班恢復全價 廣州飛重慶機票上漲160%

途牛旅遊網大資料顯示，春運期間國內熱門目的地有北京、上海、重慶、深圳、廣州等。此外，機票報價持續走高，部分熱門時段航班已恢復全價，1月21日至春節前，廣州飛重慶機票均價較平時上漲160%。從客群年齡段來看，80後和90後人群成為機票預訂主力軍，合計佔比高達81%，返鄉、旅遊是他們主要的出行動機。（重慶商報）

《廣東》全省貨物進出口增7% 全年突破7萬億大關

廣東省商務廳巡視員羅練錦8日帶隊上線廣東「民聲熱線」時介紹，2018年1至11月全省貨物進出口增長7%，預計全年突破7萬億元大關；實際外資增長6%，增速高於全國平均水準。廣東出台9條務實措施，穩定外貿發展，其中，廣東將爭取儘早啟動廣交會四期展館建設。（廣州日報）

▼貨櫃碼頭。（示意圖／CFP）



