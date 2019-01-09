華聞快遞／國務院同意撤銷山東萊蕪市　劃歸濟南市管轄

▲濟南迎來「10區2縣」新格局。（圖／翻攝自濟南日報）

《山東》國務院批复同意撤銷萊蕪市 劃歸濟南市管轄

國務院近日批復同意山東省調整濟南市萊蕪市行政區劃，撤銷萊蕪市，將其所轄區域劃歸濟南市管轄；設立濟南市萊蕪區，以原萊蕪市萊城區的行政區域為萊蕪區的行政區域；設立濟南市鋼城區，以原萊蕪市鋼城區的行政區域為鋼城區的行政區域。調整後，濟南市轄10區2縣，面積10244平方公里，區域範圍內人口870萬。（新華社）

《海南》逐步禁止銷售燃油汽車 制定全省新能源車推廣使用規劃

《海南省大氣污染防治條例》新聞發佈會8日在海口舉行，對燃煤和其他能源污染防治、工業污染防治、機動車船等污染防治作出了明確規定，將於3月1日起施行。《條例》指出，省和市、縣、自治縣人民政府應當採取措施減少機動車船污染物排放，逐步禁止銷售燃油汽車，加快充電樁、岸電設施等配套基礎設施建設；省住房和城鄉建設主管部門應當制定新建建築物停車位配建充電設施標準。（南國都市報）

《湖南》長沙家庭人均月收入低於1893元可申請住房保障

由長沙市民政局、市住房保障局聯合印發的《長沙市住房保障家庭收入認定辦法》從今年1月1日起正式實施。根據該《辦法》，長沙市住房保障低收入標準為家庭人均可支配收入每月不高於人民幣1893元（含），中等偏下收入標準為家庭人均可支配收入每月人民幣1893元（不含）至2524元（含）。住房保障收入認定標準調整以市政府統一頒佈的為准。（瀟湘晨報）

《北京》今年CBD將整體提升 對標倫敦紐約建設現代化國際城區

北京朝陽區第十六屆人民代表大會第五次會議9日舉行媒體見面會，朝陽區代區長文獻表示，以CBD為核心整個朝陽西部地區承載了北京全市65%的地區總部、80%的國際機構、90%的外媒和近100%的駐華使館（俄羅斯和盧森堡駐華使館除外）等，「我們的資源配置是最全的」在國際化方面，今年北京CBD地區會有較大程度提升，CBD地區發展將對標倫敦和紐約，建設國際化現代城區。（人民網）

▼北京朝陽區。（圖／翻攝自GoogleMap）

《福建》廈漳泉三地聯合執法 全力保障海上交通安全

廈門海事局聯合漳州、泉州海事局以及東海救助局啟動「2019年福建海區（南片區）冬季海空聯合巡航救助活動」。本次活動將持續3天，海事部門和救助單位共投入13艘海巡船艇、1架直升飛機，100餘名工作人員組成海空聯合執法隊伍。海事執法人員將重點查處非法采運砂船、內河船舶非法從事海上運輸、無動力和長期拋錨船舶安全防範不力以及船舶違法排放污染物4類違法行為。（廈門日報）

《貴州》與華東師範大學簽署戰略合作協定 推動教育改革脫貧攻堅

貴州省政府與上海華東師範大學8日在貴陽簽署戰略合作協定。該協定是雙方落實黨中央「打贏脫貧攻堅戰」的決策部署，加強東西部扶貧協作工作的重要舉措。根據協定，雙方將本著「優勢互補、互利共贏、務實合作、共同發展」的原則，秉承長期友好合作關係，在教育綜合改革、合作辦學、人才培養等領域開展戰略性合作，助推貴州脫貧攻堅和三大戰略行動。（貴州日報）

《江西》出台30條高含金量政策 支持民營經濟健康發展

江西省委、省政府日前出台《關於支持民營經濟健康發展的若干意見》，針對民營企業發展中遇到的市場開拓難、轉型難、融資難等問題，從營造公平競爭市場環境、破解融資難融資貴、支持轉型升級等八個方面提出30條高含金量政策措施，為民營企業健康發展保駕護航，激發民營經濟活力。（江西日報）

《四川》成都打造夜間經濟新業態 春節開通「夜遊錦江」

成都市委第十三屆四次全會暨市委經濟工作會發佈消息稱，成都啟動實施了錦江水生態治理，並努力打造「夜遊錦江」休閒旅遊新名片。夜遊航段從339成華公園碼頭到合江亭段分段行船，全程約4.4公里，民眾於春節期間就可以體驗了。未來，隨著夜遊錦江航線的延伸，夜遊錦江將與錦江綠道進行融合。（成都晚報）

▼ 成都九眼橋夜景（圖／成都晚報）