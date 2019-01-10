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華聞快遞／李克強晤馬斯克：望特斯拉成為中國深化改革開放的參與者

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▲▼特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

《上海》李克強晤馬斯克：望特斯拉成為中國深化改革開放的參與者

李克強9日祝賀特斯拉上海工廠開工建設，這是中國新能源汽車領域放開外資股比後的首個外商獨資項目，希望特斯拉公司成為中國深化改革開放的參與者、中美關係穩定發展的推動者。馬斯克也指出，中國的發展速度和辦事效率令人印象深刻，很難想像能在如此短的時間內開設一個汽車工廠的全部程序，特斯拉將努力把上海工廠建造成世界最先進的工廠之一，同時根據中國市場需求將產品本土化，更好實現互利共贏。（新華網）

《北京》北京預計2022年　試點運營自動駕駛公車

北京公交集團9日宣布引入Mobileye公司主動安全預警系統和自動駕駛方案；主動安全預警系統可以對公車駕駛員違規並線、超速等行為進行預警，北京市部分郊區線路目前已配備了該系統，今後將繼續擴大應用範圍，逐步向普通線路推廣，預計在2022年，北京公交集團將選擇部分安全的道路進行自動駕駛車輛路測。（北京日報）

《河北》2018河北省推廣新能源汽車37563輛

河北省信廳表示，2018年河北省把新能源汽車推廣應用工作作為改善大氣環境質量、培育新興產業、推動新舊能轉換的重要舉措；河北省推廣的新能源汽車37,563輛（折合標準車69,347輛），完成年度任務的231%（按標準車計）；其中，推廣應用新能源的公車2150輛、出租車126輛、私人車32,823輛、物流車1986輛、環保車46輛、其他車種432輛。（河北日報）

《北京》國務院：深化資本市場改革　支持小微企業開展股權、債券融資

中國國務院總理李克強9日主持召開國務院常務會議，決定再推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施；部署加快發行和用好地方政府專項債券，支持在建工程及補短板項目建設並帶動消費擴大；聽取農民工工資支付情況匯報，部署做好治欠保支工作。（證券日報）

▼北京市景象。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

《山東》煙台港攜手中石油　共建中國北方油氣能源基地港

煙台港集團與中石油旗下兩公司9日分別簽約，共建煙台港西港區LNG接收站、30萬噸級原油碼頭二期等項目。西港區LNG接收站項目由煙台港集團與中石油旗下昆侖能源有限公司合資建設，投資約70億人民幣，項目包括新建26.6萬方LNG船接卸泊位1座，20萬方LNG儲罐4座及配套設施。（中新網）

《內蒙》內蒙古額濟納旗雷達站通電　結束55年無電網歷史

為切實解決用地難題，阿拉善電業局將雷達站通網電項目列入該局2018年農網工程改造計畫，並申請到集團公司2018年重點工程項目，投資255萬元人民幣，於2018年8月開始建設；五個月裡，電力施工隊伍在荒無人煙的沙漠中風餐露宿，克服沙漠乾旱，交通不便等困難，解決線路材料運輸不便、水源缺乏等難題；經前期查勘，合理選址、土建開挖、基礎澆築、組塔架線等施工流程，成功建設35千伏輸電路線2.9公里，安裝200千伏安配電變壓器1台，解決額濟納旗雷達站用電難題，結束該雷達站55年無網電的歷史。（中新網）

《北京》中國2018年已新增4個免簽目的地

中國外交部領事指出，2018年已與阿拉伯聯合大公國、波赫、白俄羅斯、卡達等4國締結了互免持普通護照人員簽證協定，創歷年數量之最。外交部領事司司長指出，中國與阿拉伯聯合大公國免簽協定每年惠及約100萬赴阿中國遊客與350萬過境旅客，這兩個數字相加，約占內地居民首站出國人次的8.5%。（北京日報）

《浙江》浙江首個商地使用權續期方案出爐：業主續期費用不到房價1成

浙江嘉興海寧市國土資源局近日發布公告，只要海寧龍祥大廈的業主提出申請，補繳3137元／平方米的土地出讓金後，土地使用權就可再續20年。據了解，這也是浙江出台的首個商地使用權續期方案，對於浙江其他城市，尤其是杭州的廣大酒店式公寓業者來說，顯然具有借鑒意義。（錢江晚報）

▼浙江省杭州市。（圖／CFP）

▲▼浙江省杭州市。（圖／CFP）

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