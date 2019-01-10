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華聞快遞／最新31省分最低工資排名出爐　你的比他們高多少？

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▲▼大陸31省份最低工資排名。（圖／中新網）

▲大陸31省份最低工資排名。（圖／中新網）

《北京》最新31省分最低工資排名出爐　你的月薪水比他們高多少？

中國人社部10日公布全國各地區月最低工資標準情況（截至2018年12月），其中，上海月最低工資標準達到2420元（人民幣，下同，約新台幣1萬元），為全國最高；上海、廣東、北京、天津、江蘇、浙江這6個省份月最低工資標準皆超過2000元（約新台幣9000元），你的家鄉排第幾？你的月工資比最低工資高多少？（中新網）

《南京》支付寶推「垃圾分類回收平台」　南京人在家就可回收淘汰家電

支付寶近日在南京推出「垃圾分類回收平台」，可將家裡淘汰的舊家電、家具，屋主無需再大費周章搬下樓、找人轉手賣掉；只要在家裡動動手指，就可預約專業人員上門回收廢品，收入所得還可換錢換物，據悉，目前江蘇共8個城市已上線該業務，有望今年在江蘇全面鋪開。（中新網）

《海南》海口限購新政：新落戶居民家庭只能購買1套商品住宅

海南省海口市人民政府發布《關於進一步穩定房地產市場的通知》，2018年4月22日20時後戶籍遷入海南省的居民家庭只能購買1套商品住宅，也暫停向企業單位、社會組織、個體工商戶出售商品房住宅。（北京青年報）

《成都》成都加快建設國際化社區　力爭2022年建成22個外籍人士之家

中共成都市委對外宣傳辦公室10日指出，成都將加快國際化社區建設進程，到2022年底，力爭建成國際學校6個、外籍之家22個、涉外醫療機構達20家、出入境服務站10個；成都全市22個區（市）縣將實現國際化社區「全覆蓋」，打造出一批具備全國知名度的品牌社區，構建完成惠及全市居民的國際化社區發展體系。（中新網）

▼中共成都市委對外宣傳辦公室。（圖／中新網）

▲▼中共成都市委對外宣傳辦公室。（圖／中新網）

《蘭州》賦予企業一般納稅人資格　綜合保稅區將迎21項新舉措

海關總署副署長李國10日指出，《關於促進綜合保稅區高水平開放高質量發展的若干意見》近日將正式印發實施，提出21項具體任務舉措，著力培育綜合保稅區在產業配套、營商環境等方面的綜合競爭新優勢，推動綜合保稅區發展成為具有全球影響力和競爭力的加工製造中心、研發設計中心、物流分撥中心、檢測維修中心、銷售服務中心等「五大中心」，另外還提出賦予區內企業一般納稅人資格等。（中新網）

《海南》海南將提升全民外語水平　適應自貿區開放需要

海南省政府辦公廳9日發布《海南省全面提升公民外語水平行動方案》，意在通過全民普及外語培養開放意識，提升公民外語文化素養和跨文化交際能力。該行動總體目標為，至2025年海南國際語言環境得到優化，公民了解基本的國際文化禮儀，尊重不同的文化習俗，對外交流水平和國際化意識明顯提升，政府各部門、各企業單位中涉外服務和窗口從業人員，能較系統性地掌握行業外語知識和文化禮儀，能至少用一門外語進行相關行業交流。（中新網）

《香港》香港新春「一橋一鐵」短線遊熱銷　加價仍受追捧

隨著廣深港高鐵香港段、港珠澳大橋通車，香港旅遊業界估計，新春「一橋一鐵」短線團有望延續剛過去的聖誕盛況，2019年新春團雖加價15%至20%，依然受追捧，目前收客量比2018年同期多10%至25%。至於港人兩大外遊熱門地點日本及韓國，2019年團費減約10%，不及以往熱烈。（中新網）

《武漢》2019年首班北美往返定期全貨機　在武漢天河機場啟航

2019年首班「武漢-芝加哥-仁川-武漢」全貨機定期包機航班10日早上5時從武漢天河國際機場啟航，這也是韓亞航空首次在武漢作為空運承運人執行全貨運航班。此次包機航線運行，將增強中國中部地區至美國的航空運能，助推包括半導體、精密製造、生鮮食品、高新科技、汽車、電子商務等各垂直行業的發展。（中新網）

▼武漢天河機場2019年首班北美往返定期全貨機起航。（圖／中新網）

▲▼武漢天河機場2019年首班北美往返定期全貨機起航。（圖／中新網）

ET快訊
兄妹譏「請看護多不孝」！她被病母綁半輩子　醫院廁所輕生
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